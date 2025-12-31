ИЗПРАТИ НОВИНА
Голяма свинщина в северната част на Пловдив
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 18:15Коментари (1)1295
© Plovdiv24.bg
Задълбочават се проблемите с битовите отпадъци в Пловдив. За това Plovdiv24.bg писа нееднократно.

Тези дни с нас се свърза редовен читател, който съобщи:

Такова е ежедневното състояние на казана на улица "Оборище" и ул. "Брезовска", район "Северен".







На много места в "Северен" така се паркира , че камиона не може да влезе до контейнерите .....тряскано с кооперации , тряскано със селяци откъде ли не , паркиране като на село , пред смесения магазин и тн...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

