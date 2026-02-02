© виж галерията Засилени проверки на камиони и автобуси в рамките на превантивните мерки за подобряване на пътнотранспортната обстановка в Пловдивска област. В акцията се включиха екипи на дирекцията на МВР и други пет институции с контролни функции.



Съвместната специализирана операция по метода "широкообхватен контрол" се проведе за времето от 9 ч. до 12 ч. днес, в района на 237-ми км на главен път I-8 /Пловдив – Хасково/. В нея взеха участие служители от сектор "Пътна полиция“ при ОДМВР – Пловдив и представители на териториалните структури на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", "Национално тол управление“ към Агенция "Пътна инфраструктура", Агенция "Митници“, Национална агенция за приходите, Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда“.



Проверките бяха насочени към недопускане на нарушения на Закона за движение по пътищата; техническата изправност и регистрацията на моторните превозни средства и теглените от тях ремаркета и полуремаркета; спазване на изискванията за допустими маси и размери на движещите се по пътищата товарни автомобили, времената за управление и почивка от водачите, извършващи обществен превоз на пътници и товари.



През обособения контролен пункт по време на акцията са преминали общо 35 моторни превозни средства, снета е самоличността на 40 лица.



За констатирани 21 нарушения на пътните правила полицейските служители са съставили 4 акта и 17 глоби с фиш. Допълнително са връчили 4 електронни фиша, иззели са и свидетелство за правоуправление на водач с изчерпан максимален брой контролни точки.



От инспекторите на "Национално тол управление“ пък е регистрирано МПС с невалидна винетка, заради която е била заплатена компесаторна такса.