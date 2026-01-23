© Голяма част от Пловдив остана без ток, съобщиха читатели на Plovdiv24.bg. Засегнати са районът около Сточна гара, части от квартал "Съдийски", улиците "Богомил“ и "Капитан Райчо“, Старият град, около Централна поща, площад "Шахбазян“ и Водната палата.



От електроразпределителното дружество EVN обясниха, че причината е аварийно изключване в подстанция "Тримонциум“, която е собственост на Електроенергийния системен оператор (ЕСО). Екипи работят на място за отстраняване на повредата.