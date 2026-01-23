ЗАРЕЖДАНЕ...
Голяма част от Пловдив остана без ток
От електроразпределителното дружество EVN обясниха, че причината е аварийно изключване в подстанция "Тримонциум“, която е собственост на Електроенергийния системен оператор (ЕСО). Екипи работят на място за отстраняване на повредата.
