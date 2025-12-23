© Plovdiv24.bg виж галерията Стоян Миндов е от град Пловдив. Изучава пеене от 5-годишен при Ани Василева от студио "Музикална вълна" Пловдив.



В момента е ученик в 11 клас на НУМТИ" Добрин Петков",к ъдето изучава поп и джаз пеене в класа на Теодора Чернева.



Свири на пиано и китара. Носител е на много призови места както в България, така и в чужбина.



На 16.12.2025 г. се проведе международен конкурс за популярна песен в Прага, където се състезава с много други участници от други европейски страни и завоюва Super Grand Prix.