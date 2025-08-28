Голям резил за дама на оживен булевард в Пловдив в 18:30 часа, пренощува на срамно място

© iStock Снимката е илюстративна Жена пренощува в полицейския арест за шофиране в пияно състояние. Около 18.30 ч. вчера на бул. "Свобода“ в Пловдив патрул на Второ РУ установил, че 42-годишна е седнала зад волана на колата си с концентрация на алкохол в кръвта над 1,5 промила.



Няколко часа по-късно в Четвърто РУ пък попаднал 33-годишен водач, засечен на бул. "Христо Ботев“ под въздействие на два вида наркотични вещества. Срещу двамата извършители се водят бързи производства.