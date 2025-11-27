ИЗПРАТИ НОВИНА
Голям резил, млада жена открадна два крема за 120 лева в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:07 / 27.11.2025
Полицията издирва млада жена, заподозряна за кражба на стоки от търговски обект в Пловдив. Проверката е предприета от служители на Второ РУ след постъпил сигнал, че на 12 ноември в дрогерия на ул. "Тракия“ 54а в областния град била установена липса на два козметични продукта за лице на обща стойност над 120 лева.

При преглед на записите от видеокамерите става ясно, че около 17.20 ч. същия ден млада жена изважда въпросните артикули от опаковките им с етикети за защита от кражба, прибира ги в чантата си и преминава през касовата зона, без да заплати.

До момента нейната самоличност не е установена и по този повод служителите търсят съдействие от гражданите. Всеки, който разполага с някаква полезна информация, може да позвъни в дежурната част на районното управление на телефон 032/ 932 002. Анонимността е гарантирана.







Тая като я гледам е от ония патици напомпените. Еми има нужда от кремче, така си е. Барем я поразкраси малко.
Тя една българска дипломатка я хванаха с крадени кремове та това момиче.
