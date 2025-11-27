ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Голям резил, млада жена открадна два крема за 120 лева в Пловдив
При преглед на записите от видеокамерите става ясно, че около 17.20 ч. същия ден млада жена изважда въпросните артикули от опаковките им с етикети за защита от кражба, прибира ги в чантата си и преминава през касовата зона, без да заплати.
До момента нейната самоличност не е установена и по този повод служителите търсят съдействие от гражданите. Всеки, който разполага с някаква полезна информация, може да позвъни в дежурната част на районното управление на телефон 032/ 932 002. Анонимността е гарантирана.
Коментари (3)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:Всички | Само на регистрирани | Моите | На приятелиПокажи и всички отговори
на 27.11.2025 г.
0
на 27.11.2025 г.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
"Независими за Пловдив" предлагат по 100 000 евро за нова спортна...
10:08 / 28.11.2025
Акт за просия в центъра на Пловдив предизвика недоволство
08:48 / 28.11.2025
Трима министри идват в Пловдив
08:18 / 28.11.2025
В Пловдив решават за мярката спрямо шофьора, причинил катастрофат...
08:02 / 28.11.2025
Областният управител на Пловдив участва в урок по здравословно хр...
23:30 / 27.11.2025
Пловдив посреща 2026 година с музикален спектакъл на центъра
21:39 / 27.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
През 2026 година започва нов етап за човечеството
19:21 / 26.11.2025
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
15:19 / 27.11.2025
МВР взе две решения за Околовръстното на Пловдив
11:55 / 26.11.2025
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
14:41 / 27.11.2025
Загиналото семейство се е прибирало от рожден ден на едногодишно дете
08:16 / 26.11.2025
НИМХ категорични: Много дъжд три дни от утре, ето в кои области
08:38 / 26.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS