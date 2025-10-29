ЗАРЕЖДАНЕ...
Голям приз за АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев"-Пловдив
Церемонията по връчване на Годишните отличия "Наука – Висше образование – Бизнес и общество" за добри практики на висшите училища, научните организации и бизнеса се проведе в аула "Максима" на Университета за национално и световно стопанство в присъствието на представители на държавната власт, бизнеса, студентските съвети и ректори на висшите училища.
Инициативата е на Консултативния съвет към НАОА, който класира в шест категории най-добрите от предложените 143 практики. Предстои издаване на Каталог на добрите практики за 2025 г., чиято цел е осигуряване на по-широка видимост на постиженията на университетите и научните организации, както и споделяне на успешни взаимодействия между науката, образованието и потребителите на кадри и научни резултати.
