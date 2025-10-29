© виж галерията Първо място в категорията "Социално значима практика, реализирана от висше училище или научна организация" за Консорциум "Изкуство и образование" с активното участие на АМТИИ и трето място в категория "Институционална инициатива за устойчиво развитие на висше училище" за проекта "Перма култура - Пространства и Изкуство" получи единственото извънстолично висше училище по изкуствата АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев“-Пловдив. Наградите бяха връчени на ректора доц. д-р Жан Пехливанов в София в навечерието на Деня на будителите като част от инициативите по отбелязване на 30-годишния юбилей от създаването на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА).



Церемонията по връчване на Годишните отличия "Наука – Висше образование – Бизнес и общество" за добри практики на висшите училища, научните организации и бизнеса се проведе в аула "Максима" на Университета за национално и световно стопанство в присъствието на представители на държавната власт, бизнеса, студентските съвети и ректори на висшите училища.



Инициативата е на Консултативния съвет към НАОА, който класира в шест категории най-добрите от предложените 143 практики. Предстои издаване на Каталог на добрите практики за 2025 г., чиято цел е осигуряване на по-широка видимост на постиженията на университетите и научните организации, както и споделяне на успешни взаимодействия между науката, образованието и потребителите на кадри и научни резултати.