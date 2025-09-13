ИЗПРАТИ НОВИНА
Глобяват масово по Главната
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:37
© Plovdiv24.bg
Двама младежи са били глобени от служители на "Общинска полиция" за това, че управляват велосипедите си между гражданите по Главната улица, видя репортер на Plovdiv24.bg.

Момчетата са се движили бързо в ранните часове на петъчната сутрин, когато са били спрени. 

Редакцията на Plovdiv24.bg. непрестанно получава сигнали за хора управляващи тротинетка, колелата и други превозни средства в центъра на града.

Припомняме, че през август 2012 бе въведена забрана за движение на велосипеди по Главната улица. 

Надяваме се скоро тази пандемия от велосипедисти в пешеходния център на града да спре, преди да е пострадал някой случаен гражданин.

Община Пловдив напомня на гражданите, че пешеходните зони, големите и малки паркове и градини са забранени зони за каране на велосипеди, тротинетки, включително електрически, скейтбордове и други видове превозни средства.







Aнонимен
преди 3 мин.
0
 
 
Е крайно време е, по-често трябва, защото стават все по-нагли. Глоби и наказания не само констатаций.
-1
 
 
Двоен стандарт-в парк"Бели брези", поне половината от играещите там деца карат велосипеди!
