Глобяват масово по Главната

© Plovdiv24.bg Двама младежи са били глобени от служители на "Общинска полиция" за това, че управляват велосипедите си между гражданите по Главната улица, видя репортер на Plovdiv24.bg.



Момчетата са се движили бързо в ранните часове на петъчната сутрин, когато са били спрени.



Редакцията на Plovdiv24.bg. непрестанно получава сигнали за хора управляващи тротинетка, колелата и други превозни средства в центъра на града.



Припомняме, че през август 2012 бе въведена забрана за движение на велосипеди по Главната улица.



Надяваме се скоро тази пандемия от велосипедисти в пешеходния център на града да спре, преди да е пострадал някой случаен гражданин.



Община Пловдив напомня на гражданите, че пешеходните зони, големите и малки паркове и градини са забранени зони за каране на велосипеди, тротинетки, включително електрически, скейтбордове и други видове превозни средства.