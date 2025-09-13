ЗАРЕЖДАНЕ...
|Глобяват масово по Главната
Момчетата са се движили бързо в ранните часове на петъчната сутрин, когато са били спрени.
Редакцията на Plovdiv24.bg. непрестанно получава сигнали за хора управляващи тротинетка, колелата и други превозни средства в центъра на града.
Припомняме, че през август 2012 бе въведена забрана за движение на велосипеди по Главната улица.
Надяваме се скоро тази пандемия от велосипедисти в пешеходния център на града да спре, преди да е пострадал някой случаен гражданин.
Община Пловдив напомня на гражданите, че пешеходните зони, големите и малки паркове и градини са забранени зони за каране на велосипеди, тротинетки, включително електрически, скейтбордове и други видове превозни средства.
