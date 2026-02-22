ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Гласуват новите шефове на три здравни заведения в Пловдив
Д-р Боян Костов, д-р Ралица Спасова и д-р Елена Бояджиева спечелиха конкурсите за управлението на Кожно-венерическия център, ДКЦ Изток и ДКЦ IV. Съгласно нормативните изисквания са изготвили и програма за управление на съответното общинско здравно заведение за срока на мандата си.
Д-р Костов предвижда да бъдат обхванати все по-големи групи от населението, нуждаещи се от специализирана дермато-венерологична медицинска помощ и
допълнителни лечебни мероприятия при оптимално функциониране и ефективно развитие на търговското дружество, чрез увеличаване на пазарния дял и усъвършенстване на системата на управление.
Д-р Спасова акцентира върху осигуряването на достъпно, качествено здравеопазване, което включва превенция и профилактика, ранна диагностика и ефективно лечение на заболяванията и уврежданията. За персонала се предвиждат оптимални условия на труд, възможност за развитие, академично израстване и достойно заплащане на труда.
В бизнес програмaта на д-р Елена Бояджиева се залага на икономическа стабилност на центъра, постигане на по-нататъшно подобряване на качеството, ефективността и ефикасността на извънболничната медицинска помощ, с което да се задоволят по-пълно потребностите на хората, интересите и удовлетвореността.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Кукерско шествие променя организацията на движение в Пловдив
07:00 / 22.02.2026
Кола блъсна човек на оживен булевард в Пловдив, там са две патрул...
16:47 / 21.02.2026
Протест след смъртта на семейство на Околовръстното на Пловдив
20:21 / 21.02.2026
Потребителите отличиха най-добрите продукти на ФУДТЕХ 2026
12:56 / 21.02.2026
Спомени и факти за тунела под Античния театър
15:50 / 21.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Днес на 51 става една от най-красивите българки
13:41 / 20.02.2026
Половината от населението на Европа се отказва от собствено жилище
12:19 / 20.02.2026
Започна битката за 80 млн. долара в наследство
11:27 / 20.02.2026
Жена изтегли 70 000 евро от чужда банкова карта, арестуваха я
20:13 / 20.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS