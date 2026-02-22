Гласуват новите шефове на три здравни заведения в Пловдив

© На предстоящата сесия Общинският съвет на Пловдив трябва да утвърди новите управители на три общински лечебни заведения и бизнес програмите им, предава Plovdiv24.bg.



Д-р Боян Костов, д-р Ралица Спасова и д-р Елена Бояджиева спечелиха конкурсите за управлението на Кожно-венерическия център, ДКЦ Изток и ДКЦ IV. Съгласно нормативните изисквания са изготвили и програма за управление на съответното общинско здравно заведение за срока на мандата си.



Д-р Костов предвижда да бъдат обхванати все по-големи групи от населението, нуждаещи се от специализирана дермато-венерологична медицинска помощ и



допълнителни лечебни мероприятия при оптимално функциониране и ефективно развитие на търговското дружество, чрез увеличаване на пазарния дял и усъвършенстване на системата на управление.



Д-р Спасова акцентира върху осигуряването на достъпно, качествено здравеопазване, което включва превенция и профилактика, ранна диагностика и ефективно лечение на заболяванията и уврежданията. За персонала се предвиждат оптимални условия на труд, възможност за развитие, академично израстване и достойно заплащане на труда.



В бизнес програмaта на д-р Елена Бояджиева се залага на икономическа стабилност на центъра, постигане на по-нататъшно подобряване на качеството, ефективността и ефикасността на извънболничната медицинска помощ, с което да се задоволят по-пълно потребностите на хората, интересите и удовлетвореността.