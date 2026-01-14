ЗАРЕЖДАНЕ...
|Газова бутилка причини пожар в къща в пловдивско село
Бързата и професионална намеса на огнеборците не се е стигнало до пострадали хора и е спряно разпространението на пожара към съседни имоти.
Съветът на професионалистите: Редовно проверявайте газовите бутилки и свързаните към тях маркучи и редуцир-вентили за течове, корозия и механични повреди. При съмнение за неизправност незабавно прекратете използването им и се обърнете към оторизиран сервиз или доставчик. Никога не използвайте бутилки с изтекъл срок на годност и ги съхранявайте далеч от източници на топлина.
Не подценявайте риска – животът и безопасността преди всичко зависят от личната ни отговорност!
