Газова бутилка причини пожар в къща в пловдивско село

© РДПБЗН Пловдив Техническа неизправност в газова бутилка е причинила пожар в къща в пловдивско село. Огънят е нанесъл материални щети и унищожи част от покривната конструкция на постройката, научи Plovdiv24.bg. Гасителните действия и разчистването на отломките от екипите на Трета РСПБЗН са продължили повече от час, съобщават от пожарната в Пловдив.



Бързата и професионална намеса на огнеборците не се е стигнало до пострадали хора и е спряно разпространението на пожара към съседни имоти.



Съветът на професионалистите: Редовно проверявайте газовите бутилки и свързаните към тях маркучи и редуцир-вентили за течове, корозия и механични повреди. При съмнение за неизправност незабавно прекратете използването им и се обърнете към оторизиран сервиз или доставчик. Никога не използвайте бутилки с изтекъл срок на годност и ги съхранявайте далеч от източници на топлина.



Не подценявайте риска – животът и безопасността преди всичко зависят от личната ни отговорност!