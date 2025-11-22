ЗАРЕЖДАНЕ...
|ГЕРБ с поредна залесителна акция в "Западен"
Днес в едно от междублоковите пространства в район "Западен“ бяха засадени дръвчета от видовете чинар, липа и други.
"Радваме се, че подобни инициативи вече са утвърдена традиция за нашата организация. Те не само допринасят за по-чист въздух, но и оказват положително въздействие върху микроклимата и борбата с климатичните промени“, заявиха организаторите.
През годините членовете на ГЕРБ в Пловдив са засадили стотици дръвчета в различни райони на града. Опазването на околната среда остава приоритет и основен ангажимент, за който ще продължим да работим последователно, споделиха участниците в зелената инициатива.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
