ГЕРБ с поредна залесителна акция в "Западен"
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 15:25
©
виж галерията
За поредна година структурата на ГЕРБ в район "Западен“ с ръководител Ангел Славов съвместно с народния представител от 16 МИР – Пловдив д-р Валерия Славова организира и реализира залесителна акция с цел разширяване на зелените площи и насърчаване на грижата за околната среда.

Днес в едно от междублоковите пространства в район "Западен“ бяха засадени дръвчета от видовете чинар, липа и други.

"Радваме се, че подобни инициативи вече са утвърдена традиция за нашата организация. Те не само допринасят за по-чист въздух, но и оказват положително въздействие върху микроклимата и борбата с климатичните промени“, заявиха организаторите.

През годините членовете на ГЕРБ в Пловдив са засадили стотици дръвчета в различни райони на града. Опазването на околната среда остава приоритет и основен ангажимент, за който ще продължим да работим последователно, споделиха участниците в зелената инициатива.







