ГЕРБ "Източен" дава курбан за здраве на Димитровден
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:22
©
На Димитровден, 26 октомври, от 10:00 часа в двора на храм "Св. Пророк Илия“ в пловдивския район "Източен“ ще бъде раздаден курбан за здраве и благополучие.

Той е осигурен от районната структура на ГЕРБ с ръководител Иван Стоянов и организационен секретар Емил Русинов.

Храната ще бъде осветена от отец Ангел и ще бъде раздадена на миряните след празничната служба.







