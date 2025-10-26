ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|ГЕРБ "Източен" дава курбан за здраве
Той е осигурен от районната структура на ГЕРБ с ръководител Иван Стоянов и организационен секретар Емил Русинов.
Храната ще бъде осветена от отец Ангел и ще бъде раздадена на миряните след празничната служба.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Вижте къде се появи днес кметът на Пловдив
21:45 / 25.10.2025
Снимка от Пловдив разпали дискусия
20:32 / 25.10.2025
Арест след обаждане от пловдивчанка на 112
18:35 / 25.10.2025
Физическа саморазправа между трима мъже в Пловдив
18:20 / 25.10.2025
Мощни китайци изградиха завод до Пловдив за 18.7 милиона лева
17:50 / 25.10.2025
Страхотно признание за дъщерята на бивш кмет на Пловдив
16:10 / 25.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Годжи!
17:40 / 24.10.2025
Внезапно и само на 49 почина един от най-добрите адвокати
12:32 / 25.10.2025
Почина пострадалият в челната катастрофа на Околовръстното
10:34 / 24.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS