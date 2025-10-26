ГЕРБ "Източен" дава курбан за здраве

© Днес, 26 октомври, от 10:00 часа в двора на храм "Св. Пророк Илия“ в пловдивския район "Източен“ ще бъде раздаден курбан за здраве и благополучие.



Той е осигурен от районната структура на ГЕРБ с ръководител Иван Стоянов и организационен секретар Емил Русинов.



Храната ще бъде осветена от отец Ангел и ще бъде раздадена на миряните след празничната служба.