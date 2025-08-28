ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Фирмата, чийто склад за обувки изгоря в Пловдив: Потулват истината
Ето какво казват сега от компанията:
Уважаеми госпожи и господа,
На 22 август 2025 г. в нашия склад в Пловдив на бул. "Кукленско шосе" 17 възникна пожар, при който изгоряха обувки, дрехи, чанти и якета на стойност над 300 000 лв.
Тези стоки попадат в категория Ф5 – висока пожарна опасност. Въпреки това вече четири дни след подаването на жалби в прокуратурата и полицията (с входящи номера) няма никакви действия – нито оглед на място, нито образувано досъдебно производство.
Още по-притеснително е, че собствениците на сградата са заявили, че нямат претенции, докато ние като наематели сме реално потърпевшите. Междувременно на място се работи и се променят неща, без да има извършен официален оглед – така се унищожават доказателства.
Прилагаме снимки и видеоматериали от пожара. Надяваме се Вашата медия да обърне внимание на случая и да даде гласност, за да се предотврати потулване на истината.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Бащата на обвиняемия за убийството от Първомай застана в негова з...
10:36 / 28.08.2025
Обвиниха Атанас Ташков, че деребейства в Областна управа Пловдив
08:55 / 28.08.2025
В Пловдив почина едната от двете млади жени, скочили в движение о...
08:48 / 28.08.2025
Пловдив пак оглави класацията за най-много въведени в експлоатаци...
08:38 / 28.08.2025
В Пловдив отложиха дълго чакан ремонт
08:15 / 28.08.2025
Историческа среща на поколения и таланти на концерта на Братя Арг...
23:15 / 27.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Много скоро предстои сватба!
22:24 / 26.08.2025
Проф. Рачев: Отлагаме есента чак за ноември!
07:57 / 26.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS