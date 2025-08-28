© Plovdiv24.bg виж галерията Четвърти ден след пожар за 400 000 лв. няма реакция от институциите. Това твърдят от фирма "Геони" ЕООД в сигнала си до Plovdiv24.bg. За инцидента ви информирахме на 22 август сутринта.



Ето какво казват сега от компанията:



Уважаеми госпожи и господа,



На 22 август 2025 г. в нашия склад в Пловдив на бул. "Кукленско шосе" 17 възникна пожар, при който изгоряха обувки, дрехи, чанти и якета на стойност над 300 000 лв.



Тези стоки попадат в категория Ф5 – висока пожарна опасност. Въпреки това вече четири дни след подаването на жалби в прокуратурата и полицията (с входящи номера) няма никакви действия – нито оглед на място, нито образувано досъдебно производство.



Още по-притеснително е, че собствениците на сградата са заявили, че нямат претенции, докато ние като наематели сме реално потърпевшите. Междувременно на място се работи и се променят неща, без да има извършен официален оглед – така се унищожават доказателства.



Прилагаме снимки и видеоматериали от пожара. Надяваме се Вашата медия да обърне внимание на случая и да даде гласност, за да се предотврати потулване на истината.



