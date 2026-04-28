По-малко от година след официалното откриване на своя ресторант в Пловдив, Биляна Стамова изненадващо обяви, че преустановява дейността на обекта си. Финалистката от сезон 8 на "Мастършеф" България сподели новината в социалните мрежи, като подчерта, че решението е продиктувано от лични приоритети.

В емоционален пост Стамова разясни, че изборът да затвори Pink Pepper by Bilyana не е бил труден, когато на везната са поставени най-важните ценности.

"Има решения, които не са трудни. Когато става въпрос за здравето и подкрепата на семейството - няма дилема“, споделя кулинарката.

Въпреки кратката си история, мястото, намиращо се в центъра на Пловдив, успя да се наложи като едно от най-разпознаваемите в града, отличаващо се с характер и авторски почерк в кухнята. Стамова изказа своята дълбока благодарност към клиентите за доверието, благодарение на което ресторантът е заел "достойно място на кулинарната сцена“.

Макар вратите на Pink Pepper да затварят, Биляна Стамова е категорична, че това не е финалът на нейния път, а по-скоро трансформация. Тя загатва за бъдещи проекти с думите:

"Това не е край. Това е избор. И начало на нещо ново. Вярвам, че след всяка затворена врата се отваря пъстра порта.“

В края на своето обръщение топ готвачът отправи и призив към пловдивчани и любителите на добрата храна да продължават да подкрепят малките семейни бизнеси, които влагат "душа и история“ в това, което правят.

Биляна Стамова остана в историята на "Мастършеф" България (2023) като един от най-креативните участници, достигайки до финалната тройка на престижното кулинарно шоу