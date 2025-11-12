ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Фестивалът "Златен ритон" ще се проведе в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:22Коментари (0)313
©
Двадесет и деветият поред фестивал на българското документално и анимационно кино "Златен ритон" ще се проведе от 17 до 22 декември в Lucky Дом на киното в Пловдив, съобщават организаторите.

По думите им в рамките на шест дни ще бъдат показани над 80 филма, обединени в конкурсни и специални програми.

Сред акцентите тази година са представянето на новия брой на списание "Проблеми на изкуството" (4/2025), премиерите на филмите "Пънк по време на комунизъм", "Кучето на Златю", "Походът на амазонките", както и специалната прожекция на "Тема с вариации" на Лиляна Бързева при откриването.

Публиката ще има възможност да се срещне с автори, продуценти и изследователи в рамките на съпътстващи събития, сред които и представянето на книгата "Екранната музика отблизо" на проф. д-р Клер Леви, както и представяне на новия брой на списание "Проблеми на изкуството" с фокусна тема "Съвременни рецепции в изкуството: образ, текст и контекст", информира БТА.

Творбите в конкурсната програма ще бъдат оценявани от жури в състав: Галина Лардева - изкуствовед, Галина Жекова – кинокритик, Тонислав Христов (миналогодишен лауреат на "Златен ритон"), Иван Попов – Заека (миналогодишен лауреат на "Златен ритон" за анимация) и Юрий Дачев – драматург и сценарист.

Съпътстващо събитие на тазгодишното издание на фестивала е изложбата "Жени режисьорки в българското документално кино през 20 век". Чрез архивни фотографии, кадри от филми и кратки информативни текстове изложбата възстановява паметта за българските режисьорки,  техния принос и разкрива богатството на документалното кино у нас. Заедно с експозицията ще бъде представен и специален каталог, който съдържа информацията от изложбените табла. В проекта участват Теодора Стоилова-Дончева, Петя Александрова, Гергана Дончева, Елица Гоцева, Анна Шойлева-Чомакова и Даниел Нечев.

Организаторите посочват, че  "Златен ритон" събира утвърдени имена и млади автори, превръщайки се в жива сцена за идеи, диалог и професионален обмен в българското кино.

Събитието по традиция чества юбилеите на знакови имена, като тази година това са годишнините  на Марин Дамянов  и Константин Занков, които ще бъдат отбелязани с филмите "Ботев – в сянката на паметника" и "Съдбата като джаз".

От екипа на фестивала отбелязват, че ще бъде отдадена почит и на напуснали ни кинотворци - ще си спомним за Атанас Киряков чрез филма му "1200 страници болка“, както и за съвсем наскоро починалия Росен Елезов, преживявайки филма му за голямата джаз певица Йълдъз Ибрахимова - "Йълдъз – цветовете на гласа".

Най-старият и престижен форум за български документални и анимационни филми ще завърши на 22 декември с тържествена церемония по връчването на наградите "Златен ритон“ и прожекция на отличените филми.

Фестивалът на българското документално и анимационно кино "Златен ритон" се провежда традиционно в Пловдив, а прожекциите са в Lucky Дом на киното (Дом на науката и техниката). Организатор на е ИА “Национален филмов център", а съорганизатори – Министерството на културата, Община Пловдив и други професионални организации и институции.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Адвокат от Пловдив с изненадваща позиция за поведението на шофьор...
15:04 / 12.11.2025
Над 2000 домакинства в Пловдив искат да заменят кюмбетата
14:50 / 12.11.2025
Пловдив губи услуга, подпомагаща уязвими семейства
13:36 / 12.11.2025
Кметът на Пловдив посреща първия полет от Братислава
13:18 / 12.11.2025
Двама работят, трима гледат: Спряха важен ремонт край Пловдив
12:43 / 12.11.2025
След случая с кучето Мая: Възрастна жена се опита да бутне кученц...
13:40 / 12.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден или 200 лв. за нахалния господин
Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден или 200 лв. за нахалния господин
10:34 / 11.11.2025
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
15:45 / 11.11.2025
Експерт: Както днес имате IBAN за банковата си сметка, така скоро ще имате и DEAN за дигиталното евро
Експерт: Както днес имате IBAN за банковата си сметка, така скоро ще имате и DEAN за дигиталното евро
21:47 / 11.11.2025
Внимавайте, начисляват се лихви: НАП пришпори физическите лица и фирмите – срокът изтича на 15 ноември
Внимавайте, начисляват се лихви: НАП пришпори физическите лица и фирмите – срокът изтича на 15 ноември
19:24 / 10.11.2025
Работодател: Не е справедливо хората в частния сектор да понасят цялата тежест на дълговете, докато държавните служители стоят встрани
Работодател: Не е справедливо хората в частния сектор да понасят цялата тежест на дълговете, докато държавните служители стоят встрани
10:21 / 11.11.2025
Падна на цимента и така остана: Нелепа смърт пред заведение в Пловдивско
Падна на цимента и така остана: Нелепа смърт пред заведение в Пловдивско
22:30 / 10.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Специализант от ВМА умишлено прегази и уби куче
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Грипна епидемия обхвана страната
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: