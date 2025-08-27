ЗАРЕЖДАНЕ...
|Фестивалът "Двама са малко – трима са много" започва в Пловдив на 4-ти септември
Фестивалът ще събере артисти от 7 държави, които ще представят разнообразна програма – от класически куклени постановки до съвременни експериментални спектакли. Сред участниците са водещи трупи от България, Словения, Хърватия, Полша, Испания, Иран и Нидерландия.
В рамките на фестивала публиката ще има възможност да се наслади и на два тайни концерта – на 5 и 6 септември на лятната сцена на кукления театър. Групата или изпълнителят ще останат изненада до последния момент, за да направят преживяването още по-вълнуващо.
Публиката ще има възможност да види премиерни представления, международни гостувания, изложби, концерти и дискусии, посветени на кукленото изкуство. Кулминация на фестивала ще бъде спектакълът "Сляп" на нидерландската "Дуда Пайва Компани", с който форумът ще бъде закрит на 9 септември.
Паралелно с основната програма ще се проведе и уличният модул TheatAir (4–7 септември), който ще изпълни центъра и кварталите на Пловдив с шествия, огнени спектакли, акробатика и улични пърформанси. Цар Симеоновата градина и парковете в кварталите ще оживеят с интерактивни представления за малки и големи.
