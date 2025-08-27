Фестивалът "Двама са малко – трима са много" започва в Пловдив на 4-ти септември

© Пловдив отново ще бъде столица на кукленото изкуство – от 4 до 9 септември 2025 г. ще се проведе XXVI издание на Международния куклено-театрален фестивал "Двама са малко – трима са много" и XII Международен фестивал за улични изкуства TheatAir



Фестивалът ще събере артисти от 7 държави, които ще представят разнообразна програма – от класически куклени постановки до съвременни експериментални спектакли. Сред участниците са водещи трупи от България, Словения, Хърватия, Полша, Испания, Иран и Нидерландия.



В рамките на фестивала публиката ще има възможност да се наслади и на два тайни концерта – на 5 и 6 септември на лятната сцена на кукления театър. Групата или изпълнителят ще останат изненада до последния момент, за да направят преживяването още по-вълнуващо.



Публиката ще има възможност да види премиерни представления, международни гостувания, изложби, концерти и дискусии, посветени на кукленото изкуство. Кулминация на фестивала ще бъде спектакълът "Сляп" на нидерландската "Дуда Пайва Компани", с който форумът ще бъде закрит на 9 септември.



Паралелно с основната програма ще се проведе и уличният модул TheatAir (4–7 септември), който ще изпълни центъра и кварталите на Пловдив с шествия, огнени спектакли, акробатика и улични пърформанси. Цар Симеоновата градина и парковете в кварталите ще оживеят с интерактивни представления за малки и големи.