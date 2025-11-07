ЗАРЕЖДАНЕ...
|Фестивал за Устойчиво Знание и Артистичност Оживява в Пловдив
ФУЗА обединява три основни тематични направления: ФЮЗИС – природният ред, ПРАКСИС – опитът и познанието, и МУЗИС – вдъхновението и изкуството. Програмата предлага два дни, изпълнени с творчески, образователни и музикални събития.
На 13 и 14 декември между 10:30 и 15:00 часа посетителите ще могат да участват в работилници за деца и възрастни. Ателиетата са посветени на творчески дейности с естествени и рециклирани материали, като акцентът пада върху практическото учене, устойчивата креативност и стимулирането на сетивното възприемане.
В рамките на фестивалните дни, от 18:30 до 21:30 часа, програмата включва акустични и камерни концерти с класическа и експериментална насоченост. Гостуват артисти, чието творчество черпи вдъхновение от природни теми и органични звукови форми.
В съботната вечер от 18:30 ч. на сцената ще се представи гръцкият дует "Levantèl“, който интерпретира традиционната музика чрез модерни артистични елементи, съчетавайки уд и канун. Концертната програма ще продължи в "Абсент Хаус“ от 20:30 ч., където публиката ще може да чуе проекта "Баси Гласа“, създаден от басиста Красимир Гълъбов и вокалиста Борис Селенски. Те представят електронно nu jazz и трип хоп звучене с подчертан импровизационен характер.
В неделния ден от 15 часа фестивалът ще бъде закрит с концерт на АМИРА (Станимира Тенева), която ще изпълни свои авторски песни и интерпретации на популярни сингли, акомпанирайки си на акустична китара и укулеле.
На 13 декември от 18 часа ще бъде открита изложбата "ФЮЗИС“, която ще продължи до 1 януари 2026 г. В нея участват млади съвременни автори, които изследват връзките между природата, културата и бъдещето чрез инсталации, живопис, фотография, видео и обекти.
Сред акцентите е инсталацията "So long and thanks for all the snow“, част от проекта "Псевдоприрода“ на Българския павилион на Архитектурното биенале във Венеция 2025, с автор Ивелина Иванова. Изложбата включва и произведения на Нанда Ментешева, Осман Юсеинов, Явор Костадинов, Рая Димитрова, Александър Кючуков и Алек Хейлс.
ФУЗА обещава разнообразно културно преживяване, което свързва изкуството, знанието и природната чувствителност в общо пространство за творчество и диалог.
