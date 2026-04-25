Регионалният природонаучен музей – Пловдив откри фестивала "Млада синя Земя" 2026, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Тридневната програма на фестивала е посветена на природата, науката и изкуството. Събитието съчетава образователни инициативи, творчески работилници, презентации и демонстрации, насочени както към деца и ученици, така и към всички любители на живата природа и научното познание.

Тазгодишното издание на фестивала има и благотворителна цел. Във фоайето на музея ще бъде поставена кутия за дарения, като събраните средства ще бъдат предоставени за строящата се Детска клиника в Пловдив.

Посетителите ще имат възможност да се включат в разнообразни дейности – от интерактивни игри и занимания на открито до специализирани мастъркласове и срещи с утвърдени специалисти в областта на науката и изкуството. Акцент в програмата е и традиционният конкурс "Млада синя Земя“, който дава сцена на млади таланти да представят своето вдъхновение, свързано с опазването на природата и биоразнообразието.

Събитието ще продължи и утре в пространствата на музея и прилежащите зони, включително планетариума и парк "Дондукова градина".

В официалното откриване пред зала "Лотус" участваха децата от ДГ "Валентина", Йордан и Наталия Кюркчиеви, Елизабет Армен, Пловдивско певческо дружество "Ангел Букурещлиев", Михаил Жечев и Стоян Янев (каба гайда) и лъвът Лео от Huxy Mascot.

В 12:00 часа вчера започна среща с д-р Атанас Грозданов и Христина Грозданова, които презентират "Лешоядите – пазители на природното равновесие". Същото заглавие носи и гостуващата в момента изложба. Тя отбелязва 10 години от създаването на Дружество на анималисти, флористи и научни илюстратори – ДАФНИ, 25 години от дейността на Фонд за дивата флора и фауна

Изложбата привлича сериозно внимание.

А тази презентация влезе в дълбочината на темата и отговори на въпросите защо лешоядите са ключови за екосистемите, защо България има толкова важна роля в тяхното опазване, какво стои зад международните усилия за спасяването им, какво се случва у нас днес и как всеки от нас може да помогне

Д-р Грозданов споделя личен опит от терен, реални истории, архивни кадри и ще ви срещне отблизо с работата по спасяването на тези впечатляващи птици.

Лешоядите не са "фон" в природата. Те са санитарите, балансът, невидимата граница между живот и екологична криза.

От 14 часа имаше работилница за деца с Цветан Узунов на площадката зад музея. А в 17 часа е презентацията "По-див мониторинг" с Емил Йорданов - Фондация "По-диви Родопи" (планетариум)

Фестивалът продължава и днес с работилница за деца със сдружение "АРТЕВИЗИЯ", мастърклас по научна илюстрация с Георги Пчеларов (изложбена зала), игра "Диво селфи – снимки с фотокапани“ с организация "По-диви Родопи“ (площадката зад музея)

В неделя ще има още презентации, игри и връчване на наградите от конкурса "Млада синя Земя“ 2026