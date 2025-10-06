Евакуираха блок в Пловдив

© Снимка: Архив Хората от жилищен блок на ул. "Богомил" в Пловдив са били евакуирани заради запалила се кола в подземния паркинг на сградата, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".



Сигналът за пожара е получен в 6,31 часа вчера в оперативния център. На мястото са изпратени 4 екипа огнеборци. Заради задимяването обитателите са изведени от блока. Лекият автомобил е унищожен.