|Евакуираха блок в Пловдив
Сигналът за пожара е получен в 6,31 часа вчера в оперативния център. На мястото са изпратени 4 екипа огнеборци. Заради задимяването обитателите са изведени от блока. Лекият автомобил е унищожен.
