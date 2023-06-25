Ето къде да заведете децата безплатно в Пловдив

© Спорт, походи, излети, карнавали, клубове по забавна математика и английски език - това са част от безплатните дейности в Лятната ваканционна програма за деца и ученици, която министерството на образованието обобщава традиционно всяка година.



Децата могат да се включат в творчески и кулинарни работилници, уроци по танци, театри, игри сред природата. Има и много безплатни дейности в областта на науката и технологиите. Инициативите са на училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и за приобщаващо образование, читалища, спорни клубове и др.



Част от заниманията са по един час на ден, има и по повече часове. Интересът е голям, затова родителите трябва да се осведомят навреме за възможностите и да успеят да намерят място.



В Пловдив има занимания по карате, фотография, джаз балет, спортна стрелба, компютърно програмиране, шах, четене на приказки и др.



Ето цялата Лятна ваканционна програма в град Пловдив:



Мажоретен състав "Олимпия"



ЦПЛР - ОДК - Пловдив, info@odk-plovdiv.com 032651417



Анастас Петков



03.07 - 07.07.2023 11.09 -15.09.2023



понеделник - петък



10 -11:20 ч. 10 - 15:10 ч.



ЦПЛР - ОДК, СУ "Черноризец Храбър"



Хор "Детска китка"



ЦПЛР - ОДК - Пловдив, info@odk-plovdiv.com 032651417



Николина Кърмазлийска, Соня Запрянова, Яна Делирадева, Джулия Узунова



03.07 - 07.07.2023



понеделник - петък



10 - 12:00 ч.



ЦПЛР - ОДК, Централна сграда, спортна зала



"Забавен английски език"



ЦПЛР - ОДК - Пловдив, info@odk-plovdiv.com 032651417



Мариера Царева



03.07 - 07.07.2023 01.09 - 08.09.2023



понеделник - петък



10 - 12:00 ч.



ЦПЛР - ОДК, Централна сграда, каб. 104



,,Математиката е лесна"



ОУ ,,Захари Стоянов", гр. Пловдив, 032/69-66-68, zs@ouzahari.eu



Биляна Караминева



08.06 - 09.06.2023 г.



четвъртък и петък



09:00 - 11:00 ч.



ОУ ,,Захари Стоянов", гр. Пловдив



Музикална школа за духови инструменти



ЦПЛР - ОДК - Пловдив, info@odk-plovdiv.com 032651417



Снежанка Георгиева



11.09 - 15.09.2023



понеделник - петък



11 - 13:00 ч.



НУМТИ "Д. Петков"



,,В света на книгите"



ОУ ,,Захари Стоянов", гр. Пловдив, 032/69-66-68, zs@ouzahari.eu



Биляна Караминева



12.06 - 15.06.2023 г.



понеделник, сряда и четвъртък



09:00 - 11:00 ч.



ОУ ,,Захари Стоянов", гр. Пловдив



Народно пеене



ЦПЛР - ОДК - Пловдив, info@odk-plovdiv.com 032651417



Румен Монев



10.07 - 14.07.2023 04.09 - 08.09.2023



понеделник - петък



14 - 16:00 ч.



Първи филиал на ЦПЛР - ОДК - Пловдив



,,Спортуваме заедно"



ОУ ,,Захари Стоянов", гр. Пловдив, 032/69-66-68, zs@ouzahari.eu



Биляна Караминева



19.06 - 23.06.2023 г.



понеделник - петък



09:00 - 11:00 ч.



ОУ ,,Захари Стоянов", гр. Пловдив



,,Learning English is fun"



ОУ ,,Захари Стоянов", гр. Пловдив, 032/69-66-68, zs@ouzahari.eu



Стоянка Мурад



08.06 - 12.06.2023 г.



четвъртък, петък, понеделник



10:00 - 11:30 ч.



ОУ ,,Захари Стоянов", гр. Пловдив



Мениджмънт и предприемачество



ЦПЛР - ОДК - Пловдив, info@odk-plovdiv.com 032651417



Пейо Старибратов



10.07 - 14.07.2023 04.09 - 08.09.2023



понеделник - петък



10 - 12:00 ч.



ЦПЛР - ОДК, Централна сграда, каб. 217



,,Математика за всеки"



ОУ ,,Захари Стоянов", гр. Пловдив, 032/69-66-68, zs@ouzahari.eu



Стоянка Мурад



19.06 - 21.06.2023 г.



понеделник, вторник и сряда



10:00 - 11:30 ч.



ОУ ,,Захари Стоянов", гр. Пловдив



Академично гребане



ЦПЛР - ОДК - Пловдив, info@odk-plovdiv.com 032651417



Симона Гюрова



03.07 - 07.07.2023 11.09 - 15.09.2023



понеделник - петък



8:30 - 13:30 ч.



Гребна база, Хангар 6



Четене на открито



ОУ "Райна Княгиня", Пловдив, 032957174, 41school@rainakniaginia.com



Иванка Златанова



19.06. - 23.06.2023



всеки ден



09.00 - 10.00



Двора на училището



Кулинарен клуб ,,Hell's kitchen"



ОУ ,,Захари Стоянов", гр. Пловдив, 032/69-66-68, zs@ouzahari.eu



Стоянка Мурад



22.06 - 23.06.2023 г.



четвъртък и петък



10:00 - 11:30 ч.



ОУ ,,Захари Стоянов", гр. Пловдив



Спортни дейности



ОУ "Райна Княгиня", Пловдив, 032957174, 41school@rainakniaginia.com



Галина Арабаджиева



16-27.06.2023 г.



всеки ден, без събота и неделя



8.00 - 12.00



ОУ "Райна Княгиня"



Волейбол



ЦПЛР - ОДК - Пловдив, info@odk-plovdiv.com 032651417



Димитър Божилов



03.07 -07.07.2023 10.07 -14.07.2023



понеделник - петък



09 - 12:00 ч.



Първи филиал на ЦПЛР - ОДК - Пловдив



Карате



ЦПЛР - ОДК - Пловдив, info@odk-plovdiv.com 032651417



Елена Башкехайова



04.09 - 08.09.2023 11.09 - 15.09.2023



понеделник - петък



10 - 12:00 ч.



Стадион "Христо Ботев", ЦПЛР - ОДК - Пловдив



Фотография



ЦПЛР - ОДК - Пловдив, info@odk-plovdiv.com 032651417



Изабел Хугасян



10.07 -14.07.2023 11.09 - 15.09.2023



понеделник - петък



9 -12:00 ч.



ЦПЛР - ОДК, Централна сграда, каб. 208



Спортна стрелба



ЦПЛР - ОДК - Пловдив, info@odk-plovdiv.com 032651417



Величка Колева



17.07 - 21.07.2023 11.09 - 15.09.2023



понеделник - петък



10 - 13:00 ч.



СУ "П. Кр. Яворов"



ФТА "Иглика", народни танци



ЦПЛР - ОДК - Пловдив, info@odk-plovdiv.com 032651417



Петър Стефанов



03.07 - 07.07.2023 07.09 - 13.09.2023



понеделник - петък



13 - 15:00 ч.



Първи филиал на ЦПЛР - ОДК -Пловдив



Джаз балет



ЦПЛР - ОДК - Пловдив, info@odk-plovdiv.com 032651417



Елмира Младенова



11.09 -15.09.2023 18.09 - 22.09.2023



понеделник - петък



11:30 - 13:30 ч.



Зала "Дунав"



Хор "Евмолпея"



ЦПЛР - ОДК - Пловдив, info@odk-plovdiv.com 032651417



Алия Хансе



04.09 - 08.09.2023 11.09 - 15.09.2023



понеделник - петък



10:30 - 13:00 ч.



"Голямата къща", ул. "Кръстьо Пастухов" 18



ФТА "Иглика" , народни танци



ЦПЛР - ОДК - Пловдив, 032651417, info@odk-plovdiv.com



Венцислава Еленска



10.07 - 14.07.2023 07.09 - 13.09.2023



понеделник - петък



16 - 17:30 ч.



Първи филиал на ЦПЛР - ОДК - Пловдив



Спортна стрелба



ЦПЛР - ОДК - Пловдив, 032651417, info@odk-plovdiv.com



Румяна Апостолова



17.07 - 28.07.2023 07.09 - 21.09.2023



понеделник -петък



10 - 13:00 ч.



СУ "Братя Миладинови"



Математика



ЦПЛР - ОДК - Пловдив, 032651417, info@odk-plovdiv.com



Боряна Котева



24.07 - 28.07.2023 18.09 - 22.09.2023



понеделник - петък



10 - 12:30 ч.



ЦПЛР - ОДК, Централна сграда, каб. 101



Компютърно програмиране



ЦПЛР - ОДК - Пловдив, 032651417, info@odk-plovdiv.com



д - р Цветана Димитрова



17.07 -21.07.2023 24.07 - 28.07.2023



понеделник - петък



14:30 - 16:00 ч.



ЦПЛР - ОДК, Централна сграда, каб. 217



Пиано



ЦПЛР - ОДК - Пловдив, 032651417, info@odk-plovdiv.com



Момчил Арабаджов



03.07 - 07.07.2023 10.07 - 14.07.2023



понеделник - петък



14 - 16:00 ч.



ЦПЛР - ОДК, Централна сграда



Триатлон



ЦПЛР - ОДК - Пловдив, 032651417, info@odk-plovdiv.com



Даниела Камбурова - Александрова



03.07 - 06.07.2023 04.09 - 08.09.2023



понеделник - петък



9 - 12:00 ч.



Гребна база Пловдив, Стадион Пловдив, Басейн Младост



Художествена гимнастика



ЦПЛР - ОДК - Пловдив, 032651417, info@odk-plovdiv.com



Дарина Джурова



03.07 - 06.07.2023 1.09 - 08.09.2023



понеделник - петък



9 -12:00 ч.



Спортна зала "Дунав"



"Аз съм грамотен" - български език



ЦПЛР - ОДК - Пловдив, 032651417, info@odk-plovdiv.com



Стоимен Будев



10.07 - 14.07.2023 11.09 - 15.09.2023



понеделник - петък



9 - 12:00 ч.



Съвременен танц



ЦПЛР - ОДК - Пловдив, 032651417, info@odk-plovdiv.com



Красимира Ушерова



03.07 - 06.07.2023 1.09 - 08.09.2023



понеделник - петък



10:30 - 13:30 ч.



Първи филиал на ЦПЛР - ОДК - Пловдив



Хор на Пловдивските момчета "Стефка Благоева"



ЦПЛР - ОДК - Пловдив, 032651417, info@odk-plovdiv.com



Милка Толедова



8.09 - 14.09.2023



понеделник - петък



11 - 13:00 ч.



ЦПЛР - ОДК, Централна сграда, каб. 223



Хор на Пловдивските момчета и младежи "Стефка Благоева"



ЦПЛР - ОДК - Пловдив, 032651417, info@odk-plovdiv.com



Борислава Благоева



18.09 - 22.09.2023; 25.09 - 29.09.2023



понеделник - петък



12 - 16:00 ч.



ЦПЛР - ОДК, Централна сграда, каб. 223



Хор на Пловдивските момчета и младежи "Стефка Благоева"



ЦПЛР - ОДК - Пловдив, 032651417, info@odk-plovdiv.com



Зарина Гетоева



18.09 - 22.09.2023 25.09 - 29.09.2023



понеделник - петък



11 - 16:00 ч.



ЦПЛР - ОДК, Централна сграда, каб. 223, каб. 101