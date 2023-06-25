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|Ето къде да заведете децата безплатно в Пловдив
Децата могат да се включат в творчески и кулинарни работилници, уроци по танци, театри, игри сред природата. Има и много безплатни дейности в областта на науката и технологиите. Инициативите са на училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и за приобщаващо образование, читалища, спорни клубове и др.
Част от заниманията са по един час на ден, има и по повече часове. Интересът е голям, затова родителите трябва да се осведомят навреме за възможностите и да успеят да намерят място.
В Пловдив има занимания по карате, фотография, джаз балет, спортна стрелба, компютърно програмиране, шах, четене на приказки и др.
Ето цялата Лятна ваканционна програма в град Пловдив:
Мажоретен състав "Олимпия"
ЦПЛР - ОДК - Пловдив, info@odk-plovdiv.com 032651417
Анастас Петков
03.07 - 07.07.2023 11.09 -15.09.2023
понеделник - петък
10 -11:20 ч. 10 - 15:10 ч.
ЦПЛР - ОДК, СУ "Черноризец Храбър"
Хор "Детска китка"
ЦПЛР - ОДК - Пловдив, info@odk-plovdiv.com 032651417
Николина Кърмазлийска, Соня Запрянова, Яна Делирадева, Джулия Узунова
03.07 - 07.07.2023
понеделник - петък
10 - 12:00 ч.
ЦПЛР - ОДК, Централна сграда, спортна зала
"Забавен английски език"
ЦПЛР - ОДК - Пловдив, info@odk-plovdiv.com 032651417
Мариера Царева
03.07 - 07.07.2023 01.09 - 08.09.2023
понеделник - петък
10 - 12:00 ч.
ЦПЛР - ОДК, Централна сграда, каб. 104
,,Математиката е лесна"
ОУ ,,Захари Стоянов", гр. Пловдив, 032/69-66-68, zs@ouzahari.eu
Биляна Караминева
08.06 - 09.06.2023 г.
четвъртък и петък
09:00 - 11:00 ч.
ОУ ,,Захари Стоянов", гр. Пловдив
Музикална школа за духови инструменти
ЦПЛР - ОДК - Пловдив, info@odk-plovdiv.com 032651417
Снежанка Георгиева
11.09 - 15.09.2023
понеделник - петък
11 - 13:00 ч.
НУМТИ "Д. Петков"
,,В света на книгите"
ОУ ,,Захари Стоянов", гр. Пловдив, 032/69-66-68, zs@ouzahari.eu
Биляна Караминева
12.06 - 15.06.2023 г.
понеделник, сряда и четвъртък
09:00 - 11:00 ч.
ОУ ,,Захари Стоянов", гр. Пловдив
Народно пеене
ЦПЛР - ОДК - Пловдив, info@odk-plovdiv.com 032651417
Румен Монев
10.07 - 14.07.2023 04.09 - 08.09.2023
понеделник - петък
14 - 16:00 ч.
Първи филиал на ЦПЛР - ОДК - Пловдив
,,Спортуваме заедно"
ОУ ,,Захари Стоянов", гр. Пловдив, 032/69-66-68, zs@ouzahari.eu
Биляна Караминева
19.06 - 23.06.2023 г.
понеделник - петък
09:00 - 11:00 ч.
ОУ ,,Захари Стоянов", гр. Пловдив
,,Learning English is fun"
ОУ ,,Захари Стоянов", гр. Пловдив, 032/69-66-68, zs@ouzahari.eu
Стоянка Мурад
08.06 - 12.06.2023 г.
четвъртък, петък, понеделник
10:00 - 11:30 ч.
ОУ ,,Захари Стоянов", гр. Пловдив
Мениджмънт и предприемачество
ЦПЛР - ОДК - Пловдив, info@odk-plovdiv.com 032651417
Пейо Старибратов
10.07 - 14.07.2023 04.09 - 08.09.2023
понеделник - петък
10 - 12:00 ч.
ЦПЛР - ОДК, Централна сграда, каб. 217
,,Математика за всеки"
ОУ ,,Захари Стоянов", гр. Пловдив, 032/69-66-68, zs@ouzahari.eu
Стоянка Мурад
19.06 - 21.06.2023 г.
понеделник, вторник и сряда
10:00 - 11:30 ч.
ОУ ,,Захари Стоянов", гр. Пловдив
Академично гребане
ЦПЛР - ОДК - Пловдив, info@odk-plovdiv.com 032651417
Симона Гюрова
03.07 - 07.07.2023 11.09 - 15.09.2023
понеделник - петък
8:30 - 13:30 ч.
Гребна база, Хангар 6
Четене на открито
ОУ "Райна Княгиня", Пловдив, 032957174, 41school@rainakniaginia.com
Иванка Златанова
19.06. - 23.06.2023
всеки ден
09.00 - 10.00
Двора на училището
Кулинарен клуб ,,Hell's kitchen"
ОУ ,,Захари Стоянов", гр. Пловдив, 032/69-66-68, zs@ouzahari.eu
Стоянка Мурад
22.06 - 23.06.2023 г.
четвъртък и петък
10:00 - 11:30 ч.
ОУ ,,Захари Стоянов", гр. Пловдив
Спортни дейности
ОУ "Райна Княгиня", Пловдив, 032957174, 41school@rainakniaginia.com
Галина Арабаджиева
16-27.06.2023 г.
всеки ден, без събота и неделя
8.00 - 12.00
ОУ "Райна Княгиня"
Волейбол
ЦПЛР - ОДК - Пловдив, info@odk-plovdiv.com 032651417
Димитър Божилов
03.07 -07.07.2023 10.07 -14.07.2023
понеделник - петък
09 - 12:00 ч.
Първи филиал на ЦПЛР - ОДК - Пловдив
Карате
ЦПЛР - ОДК - Пловдив, info@odk-plovdiv.com 032651417
Елена Башкехайова
04.09 - 08.09.2023 11.09 - 15.09.2023
понеделник - петък
10 - 12:00 ч.
Стадион "Христо Ботев", ЦПЛР - ОДК - Пловдив
Фотография
ЦПЛР - ОДК - Пловдив, info@odk-plovdiv.com 032651417
Изабел Хугасян
10.07 -14.07.2023 11.09 - 15.09.2023
понеделник - петък
9 -12:00 ч.
ЦПЛР - ОДК, Централна сграда, каб. 208
Спортна стрелба
ЦПЛР - ОДК - Пловдив, info@odk-plovdiv.com 032651417
Величка Колева
17.07 - 21.07.2023 11.09 - 15.09.2023
понеделник - петък
10 - 13:00 ч.
СУ "П. Кр. Яворов"
ФТА "Иглика", народни танци
ЦПЛР - ОДК - Пловдив, info@odk-plovdiv.com 032651417
Петър Стефанов
03.07 - 07.07.2023 07.09 - 13.09.2023
понеделник - петък
13 - 15:00 ч.
Първи филиал на ЦПЛР - ОДК -Пловдив
Джаз балет
ЦПЛР - ОДК - Пловдив, info@odk-plovdiv.com 032651417
Елмира Младенова
11.09 -15.09.2023 18.09 - 22.09.2023
понеделник - петък
11:30 - 13:30 ч.
Зала "Дунав"
Хор "Евмолпея"
ЦПЛР - ОДК - Пловдив, info@odk-plovdiv.com 032651417
Алия Хансе
04.09 - 08.09.2023 11.09 - 15.09.2023
понеделник - петък
10:30 - 13:00 ч.
"Голямата къща", ул. "Кръстьо Пастухов" 18
ФТА "Иглика" , народни танци
ЦПЛР - ОДК - Пловдив, 032651417, info@odk-plovdiv.com
Венцислава Еленска
10.07 - 14.07.2023 07.09 - 13.09.2023
понеделник - петък
16 - 17:30 ч.
Първи филиал на ЦПЛР - ОДК - Пловдив
Спортна стрелба
ЦПЛР - ОДК - Пловдив, 032651417, info@odk-plovdiv.com
Румяна Апостолова
17.07 - 28.07.2023 07.09 - 21.09.2023
понеделник -петък
10 - 13:00 ч.
СУ "Братя Миладинови"
Математика
ЦПЛР - ОДК - Пловдив, 032651417, info@odk-plovdiv.com
Боряна Котева
24.07 - 28.07.2023 18.09 - 22.09.2023
понеделник - петък
10 - 12:30 ч.
ЦПЛР - ОДК, Централна сграда, каб. 101
Компютърно програмиране
ЦПЛР - ОДК - Пловдив, 032651417, info@odk-plovdiv.com
д - р Цветана Димитрова
17.07 -21.07.2023 24.07 - 28.07.2023
понеделник - петък
14:30 - 16:00 ч.
ЦПЛР - ОДК, Централна сграда, каб. 217
Пиано
ЦПЛР - ОДК - Пловдив, 032651417, info@odk-plovdiv.com
Момчил Арабаджов
03.07 - 07.07.2023 10.07 - 14.07.2023
понеделник - петък
14 - 16:00 ч.
ЦПЛР - ОДК, Централна сграда
Триатлон
ЦПЛР - ОДК - Пловдив, 032651417, info@odk-plovdiv.com
Даниела Камбурова - Александрова
03.07 - 06.07.2023 04.09 - 08.09.2023
понеделник - петък
9 - 12:00 ч.
Гребна база Пловдив, Стадион Пловдив, Басейн Младост
Художествена гимнастика
ЦПЛР - ОДК - Пловдив, 032651417, info@odk-plovdiv.com
Дарина Джурова
03.07 - 06.07.2023 1.09 - 08.09.2023
понеделник - петък
9 -12:00 ч.
Спортна зала "Дунав"
"Аз съм грамотен" - български език
ЦПЛР - ОДК - Пловдив, 032651417, info@odk-plovdiv.com
Стоимен Будев
10.07 - 14.07.2023 11.09 - 15.09.2023
понеделник - петък
9 - 12:00 ч.
Съвременен танц
ЦПЛР - ОДК - Пловдив, 032651417, info@odk-plovdiv.com
Красимира Ушерова
03.07 - 06.07.2023 1.09 - 08.09.2023
понеделник - петък
10:30 - 13:30 ч.
Първи филиал на ЦПЛР - ОДК - Пловдив
Хор на Пловдивските момчета "Стефка Благоева"
ЦПЛР - ОДК - Пловдив, 032651417, info@odk-plovdiv.com
Милка Толедова
8.09 - 14.09.2023
понеделник - петък
11 - 13:00 ч.
ЦПЛР - ОДК, Централна сграда, каб. 223
Хор на Пловдивските момчета и младежи "Стефка Благоева"
ЦПЛР - ОДК - Пловдив, 032651417, info@odk-plovdiv.com
Борислава Благоева
18.09 - 22.09.2023; 25.09 - 29.09.2023
понеделник - петък
12 - 16:00 ч.
ЦПЛР - ОДК, Централна сграда, каб. 223
Хор на Пловдивските момчета и младежи "Стефка Благоева"
ЦПЛР - ОДК - Пловдив, 032651417, info@odk-plovdiv.com
Зарина Гетоева
18.09 - 22.09.2023 25.09 - 29.09.2023
понеделник - петък
11 - 16:00 ч.
ЦПЛР - ОДК, Централна сграда, каб. 223, каб. 101
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