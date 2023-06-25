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Ето къде да заведете децата безплатно в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:37 / 25.06.2023Коментари (0)789
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Спорт, походи, излети, карнавали, клубове по забавна математика и английски език - това са част от безплатните дейности в Лятната ваканционна програма за деца и ученици, която министерството на образованието обобщава традиционно всяка година.

Децата могат да се включат в творчески и кулинарни работилници, уроци по танци, театри, игри сред природата. Има и много безплатни дейности в областта на науката и технологиите. Инициативите са на училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и за приобщаващо образование, читалища, спорни клубове и др.

Част от заниманията са по един час на ден, има и по повече часове. Интересът е голям, затова родителите трябва да се осведомят навреме за възможностите и да успеят да намерят място.

В Пловдив има занимания по карате, фотография, джаз балет, спортна стрелба, компютърно програмиране, шах, четене на приказки и др.

Ето цялата Лятна ваканционна програма в град Пловдив:

Мажоретен състав "Олимпия"

ЦПЛР - ОДК - Пловдив, info@odk-plovdiv.com 032651417

Анастас Петков

03.07 - 07.07.2023 11.09 -15.09.2023

понеделник - петък

10 -11:20 ч. 10 - 15:10 ч.

ЦПЛР - ОДК, СУ "Черноризец Храбър"

Хор "Детска китка"

ЦПЛР - ОДК - Пловдив, info@odk-plovdiv.com 032651417

Николина Кърмазлийска, Соня Запрянова, Яна Делирадева, Джулия Узунова

03.07 - 07.07.2023

понеделник - петък

10 - 12:00 ч.

ЦПЛР - ОДК, Централна сграда, спортна зала

"Забавен английски език"

ЦПЛР - ОДК - Пловдив, info@odk-plovdiv.com 032651417

Мариера Царева

03.07 - 07.07.2023 01.09 - 08.09.2023

понеделник - петък

10 - 12:00 ч.

ЦПЛР - ОДК, Централна сграда, каб. 104

,,Математиката е лесна"

ОУ ,,Захари Стоянов", гр. Пловдив, 032/69-66-68, zs@ouzahari.eu

Биляна Караминева

08.06 - 09.06.2023 г.

четвъртък и петък

09:00 - 11:00 ч.

ОУ ,,Захари Стоянов", гр. Пловдив

Музикална школа за духови инструменти

ЦПЛР - ОДК - Пловдив, info@odk-plovdiv.com 032651417

Снежанка Георгиева

11.09 - 15.09.2023

понеделник - петък

11 - 13:00 ч.

НУМТИ "Д. Петков"

,,В света на книгите"

ОУ ,,Захари Стоянов", гр. Пловдив, 032/69-66-68, zs@ouzahari.eu

Биляна Караминева

12.06 - 15.06.2023 г.

понеделник, сряда и четвъртък

09:00 - 11:00 ч.

ОУ ,,Захари Стоянов", гр. Пловдив

Народно пеене

ЦПЛР - ОДК - Пловдив, info@odk-plovdiv.com 032651417

Румен Монев

10.07 - 14.07.2023 04.09 - 08.09.2023

понеделник - петък

14 - 16:00 ч.

Първи филиал на ЦПЛР - ОДК - Пловдив

,,Спортуваме заедно"

ОУ ,,Захари Стоянов", гр. Пловдив, 032/69-66-68, zs@ouzahari.eu

Биляна Караминева

19.06 - 23.06.2023 г.

понеделник - петък

09:00 - 11:00 ч.

ОУ ,,Захари Стоянов", гр. Пловдив

,,Learning English is fun"

ОУ ,,Захари Стоянов", гр. Пловдив, 032/69-66-68, zs@ouzahari.eu

Стоянка Мурад

08.06 - 12.06.2023 г.

четвъртък, петък, понеделник

10:00 - 11:30 ч.

ОУ ,,Захари Стоянов", гр. Пловдив

Мениджмънт и предприемачество

ЦПЛР - ОДК - Пловдив, info@odk-plovdiv.com 032651417

Пейо Старибратов

10.07 - 14.07.2023 04.09 - 08.09.2023

понеделник - петък

10 - 12:00 ч.

ЦПЛР - ОДК, Централна сграда, каб. 217

,,Математика за всеки"

ОУ ,,Захари Стоянов", гр. Пловдив, 032/69-66-68, zs@ouzahari.eu

Стоянка Мурад

19.06 - 21.06.2023 г.

понеделник, вторник и сряда

10:00 - 11:30 ч.

ОУ ,,Захари Стоянов", гр. Пловдив

Академично гребане

ЦПЛР - ОДК - Пловдив, info@odk-plovdiv.com 032651417

Симона Гюрова

03.07 - 07.07.2023 11.09 - 15.09.2023

понеделник - петък

8:30 - 13:30 ч.

Гребна база, Хангар 6

Четене на открито

ОУ "Райна Княгиня", Пловдив, 032957174, 41school@rainakniaginia.com

Иванка Златанова

19.06. - 23.06.2023

всеки ден

09.00 - 10.00

Двора на училището

Кулинарен клуб ,,Hell's kitchen"

ОУ ,,Захари Стоянов", гр. Пловдив, 032/69-66-68, zs@ouzahari.eu

Стоянка Мурад

22.06 - 23.06.2023 г.

четвъртък и петък

10:00 - 11:30 ч.

ОУ ,,Захари Стоянов", гр. Пловдив

Спортни дейности

ОУ "Райна Княгиня", Пловдив, 032957174, 41school@rainakniaginia.com

Галина Арабаджиева

16-27.06.2023 г.

всеки ден, без събота и неделя

8.00 - 12.00

ОУ "Райна Княгиня"

Волейбол

ЦПЛР - ОДК - Пловдив, info@odk-plovdiv.com 032651417

Димитър Божилов

03.07 -07.07.2023 10.07 -14.07.2023

понеделник - петък

09 - 12:00 ч.

Първи филиал на ЦПЛР - ОДК - Пловдив

Карате

ЦПЛР - ОДК - Пловдив, info@odk-plovdiv.com 032651417

Елена Башкехайова

04.09 - 08.09.2023 11.09 - 15.09.2023

понеделник - петък

10 - 12:00 ч.

Стадион "Христо Ботев", ЦПЛР - ОДК - Пловдив

Фотография

ЦПЛР - ОДК - Пловдив, info@odk-plovdiv.com 032651417

Изабел Хугасян

10.07 -14.07.2023 11.09 - 15.09.2023

понеделник - петък

9 -12:00 ч.

ЦПЛР - ОДК, Централна сграда, каб. 208

Спортна стрелба

ЦПЛР - ОДК - Пловдив, info@odk-plovdiv.com 032651417

Величка Колева

17.07 - 21.07.2023 11.09 - 15.09.2023

понеделник - петък

10 - 13:00 ч.

СУ "П. Кр. Яворов"

ФТА "Иглика", народни танци

ЦПЛР - ОДК - Пловдив, info@odk-plovdiv.com 032651417

Петър Стефанов

03.07 - 07.07.2023 07.09 - 13.09.2023

понеделник - петък

13 - 15:00 ч.

Първи филиал на ЦПЛР - ОДК -Пловдив

Джаз балет

ЦПЛР - ОДК - Пловдив, info@odk-plovdiv.com 032651417

Елмира Младенова

11.09 -15.09.2023 18.09 - 22.09.2023

понеделник - петък

11:30 - 13:30 ч.

Зала "Дунав"

Хор "Евмолпея"

ЦПЛР - ОДК - Пловдив, info@odk-plovdiv.com 032651417

Алия Хансе

04.09 - 08.09.2023 11.09 - 15.09.2023

понеделник - петък

10:30 - 13:00 ч.

"Голямата къща", ул. "Кръстьо Пастухов" 18

ФТА "Иглика" , народни танци

ЦПЛР - ОДК - Пловдив, 032651417, info@odk-plovdiv.com

Венцислава Еленска

10.07 - 14.07.2023 07.09 - 13.09.2023

понеделник - петък

16 - 17:30 ч.

Първи филиал на ЦПЛР - ОДК - Пловдив

Спортна стрелба

ЦПЛР - ОДК - Пловдив, 032651417, info@odk-plovdiv.com

Румяна Апостолова

17.07 - 28.07.2023 07.09 - 21.09.2023

понеделник -петък

10 - 13:00 ч.

СУ "Братя Миладинови"

Математика

ЦПЛР - ОДК - Пловдив, 032651417, info@odk-plovdiv.com

Боряна Котева

24.07 - 28.07.2023 18.09 - 22.09.2023

понеделник - петък

10 - 12:30 ч.

ЦПЛР - ОДК, Централна сграда, каб. 101

Компютърно програмиране

ЦПЛР - ОДК - Пловдив, 032651417, info@odk-plovdiv.com

д - р Цветана Димитрова

17.07 -21.07.2023 24.07 - 28.07.2023

понеделник - петък

14:30 - 16:00 ч.

ЦПЛР - ОДК, Централна сграда, каб. 217

Пиано

ЦПЛР - ОДК - Пловдив, 032651417, info@odk-plovdiv.com

Момчил Арабаджов

03.07 - 07.07.2023 10.07 - 14.07.2023

понеделник - петък

14 - 16:00 ч.

ЦПЛР - ОДК, Централна сграда

Триатлон

ЦПЛР - ОДК - Пловдив, 032651417, info@odk-plovdiv.com

Даниела Камбурова - Александрова

03.07 - 06.07.2023 04.09 - 08.09.2023

понеделник - петък

9 - 12:00 ч.

Гребна база Пловдив, Стадион Пловдив, Басейн Младост

Художествена гимнастика

ЦПЛР - ОДК - Пловдив, 032651417, info@odk-plovdiv.com

Дарина Джурова

03.07 - 06.07.2023 1.09 - 08.09.2023

понеделник - петък

9 -12:00 ч.

Спортна зала "Дунав"

"Аз съм грамотен" - български език

ЦПЛР - ОДК - Пловдив, 032651417, info@odk-plovdiv.com

Стоимен Будев

10.07 - 14.07.2023 11.09 - 15.09.2023

понеделник - петък

9 - 12:00 ч.

Съвременен танц

ЦПЛР - ОДК - Пловдив, 032651417, info@odk-plovdiv.com

Красимира Ушерова

03.07 - 06.07.2023 1.09 - 08.09.2023

понеделник - петък

10:30 - 13:30 ч.

Първи филиал на ЦПЛР - ОДК - Пловдив

Хор на Пловдивските момчета "Стефка Благоева"

ЦПЛР - ОДК - Пловдив, 032651417, info@odk-plovdiv.com

Милка Толедова

8.09 - 14.09.2023

понеделник - петък

11 - 13:00 ч.

ЦПЛР - ОДК, Централна сграда, каб. 223

Хор на Пловдивските момчета и младежи "Стефка Благоева"

ЦПЛР - ОДК - Пловдив, 032651417, info@odk-plovdiv.com

Борислава Благоева

18.09 - 22.09.2023; 25.09 - 29.09.2023

понеделник - петък

12 - 16:00 ч.

ЦПЛР - ОДК, Централна сграда, каб. 223

Хор на Пловдивските момчета и младежи "Стефка Благоева"

ЦПЛР - ОДК - Пловдив, 032651417, info@odk-plovdiv.com

Зарина Гетоева

18.09 - 22.09.2023 25.09 - 29.09.2023

понеделник - петък

11 - 16:00 ч.

ЦПЛР - ОДК, Централна сграда, каб. 223, каб. 101


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