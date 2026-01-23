ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Ето какво точно се е случило на Гребната база в Пловдив с младата жена
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:15Коментари (0)5152
©
Виктор Гроздарев и още двама мъже, чиито имена към момента не са известни, спасиха млада жена от удавяне и премръзване в Гребния канал в Пловдив.

Инцидентът е станал днес преди обед, когато жената е паднала в ледените води на канала. Докато тичал в района, Виктор чул викове за помощ и без да се замисля, веднага се включил в животоспасяващата акция, притичайки се на помощ на другите двама, по-възрастни от него мъже.

Във водата били хвърлени два спасителни пояса, с чиято помощ започнало изтеглянето на жената към брега. На място пристигнал и екип на пожарната, който се включил в акцията. С общи усилия жената била извадена от водата и предадена на медицински екип.

Оказана ѝ е първа помощ, след което е настанена в болнично заведение. Огнеборците определят действията на мъжете като изключително хладнокръвни и героични. Респект към смелостта и човечността на хората, помогнали за спасяването на един човешки живот!







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Страховит инцидент на Гребната база, полицията оглушително мълчи
13:04 / 23.01.2026
Нови разкрития за безскрупулните непълнолетни, задържани в Пловди...
12:49 / 23.01.2026
Арестуваха четирима ученици в Пловдив, срамът за родителите е огр...
12:33 / 23.01.2026
Голяма част от Пловдив остана без ток
11:55 / 23.01.2026
Подновиха работата по паркинга на "Пещерско шосе"
10:33 / 23.01.2026
Пловдив с успешен старт на туристическата година на изложението в...
10:12 / 23.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Съсобственикът на "Технополис" и "Практикер" днес става на 57, първите пари прави от видеокасети
Съсобственикът на "Технополис" и "Практикер" днес става на 57, първите пари прави от видеокасети
16:50 / 21.01.2026
От 7 юли влизат в сила нови правила за всички нови моторни превозни средства
От 7 юли влизат в сила нови правила за всички нови моторни превозни средства
09:10 / 22.01.2026
Гражданка: Банкомат ми изплю картата, не ми даде бележка и парите не бяха отразени в сметката
Гражданка: Банкомат ми изплю картата, не ми даде бележка и парите не бяха отразени в сметката
09:18 / 21.01.2026
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Благо Джизъса заминава от България
Благо Джизъса заминава от България
09:22 / 22.01.2026
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
16:50 / 22.01.2026
До 10 сантиметра сняг в Пловдив прогнозира НИМХ
До 10 сантиметра сняг в Пловдив прогнозира НИМХ
08:23 / 21.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Арестуваха четирима ученици в Пловдив
Зима 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: