Ето какво точно се е случило на Гребната база в Пловдив с младата жена

© Виктор Гроздарев и още двама мъже, чиито имена към момента не са известни, спасиха млада жена от удавяне и премръзване в Гребния канал в Пловдив.



Инцидентът е станал днес преди обед, когато жената е паднала в ледените води на канала. Докато тичал в района, Виктор чул викове за помощ и без да се замисля, веднага се включил в животоспасяващата акция, притичайки се на помощ на другите двама, по-възрастни от него мъже.



Във водата били хвърлени два спасителни пояса, с чиято помощ започнало изтеглянето на жената към брега. На място пристигнал и екип на пожарната, който се включил в акцията. С общи усилия жената била извадена от водата и предадена на медицински екип.



Оказана ѝ е първа помощ, след което е настанена в болнично заведение. Огнеборците определят действията на мъжете като изключително хладнокръвни и героични. Респект към смелостта и човечността на хората, помогнали за спасяването на един човешки живот!