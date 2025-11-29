Емил Миразчиев: Пловдив е уникален

© Интервю за предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" с Емил Миразчиев, председател на Сдружение "Изкуство днес".



Вече отворихте поканата за участие в "Арт Позитив" 2026. Какви възможности дава този проект и за кого?



Проект "Арт Позитив" е насочен към развитието на пловдивска сцена за съвременно изкуство. И вече дълги години млади артисти и артисти с по-голям опит споделят общи практики. Т.е. той е една лаборатория, в която хората по някакъв начин и се учат, и развиват сцената за съвременно изкуство. Това за нас е много важен проект, и въобще за Пловдив, като всяка година подбираме теми, които са не толкова концептуално сложни, а по-скоро малко по-художнически достъпни, малко по-обърнати към визуалната част на нещата. И всяка година обявяваме отворена покана, като трябва да кажем, че "Арт Позитив" е проект, който бих казал шеговито, е забранен за куратори. Т.е. когато кураторът идва, той работи с определен кръг хора, избира си хора, малко е по-консервативно. Докато това е много демократично и бих казал "френдли" проект, който е отворен за абсолютно всички и всеки един може да кандидатства.



И в зависимост от работата, която е представил, компетентно жури от Сдружение "Изкуството днес", художници, които имат дългогодишен опит в областта на съвременното изкуство, подбират да кажем около 20-25 в зависимост колко кандидатури са пристигнали, тъй като пространството е ограничено. И зависи от това, което сме получили, дали е голяма инсталация, която заема повече пространство и т.н. Въпросът е, че това е един много добре приет модел от страна на художниците да се включат и да участват, и съответно резултатът пък ще е още по-приятно изненадващ. За нас не е изненадващ, приятно се получава, защото и публиката много го харесва това, което представяме като краен продукт.



А каква ще бъде темата тази година?



Тази година е "(Де)градация“. Т.е. всичката тази градивност или деградивност, тоя дискурс върху положително, отрицателно развитие и застой. Общо взето такива теми, които променят ситуацията. Както всички знаем, ние живеем в много променливо време. Всеки ден ни се случват някакви изненади. Така че мисля че е актуално, и винаги гледаме да направим нещо актуално и близко до художествената чувствителност, и въобще до чувствителността на обществото. Така че очакваме да се получи една интересна изложба.



Художниците могат доста добре да развият фантазията си. Като в същото време и някак си е като обучителен модул, в който ги провокираме все едно да си напишат проект, да кандидатстват. Както знаете, сега е модерно да се говори за проекти. И общо взето има програми, които финансират културната дейност.



Ние го правим малко по-елементарничко, но все пак това са първи стъпки, в които художникът по някакъв начин да се научи да си представя биографията, да се презентира самият той. Искаме кратка биография, визуален материал, самата идея да се опиши и един бюджет, в който да си реализира самата творба. Искам да кажа, че този проект е един от малките проекти, които дават възможност на самите артисти да си реализират творбите, като им се покрият финансово. Също така и получават хонорар за участие, в зависимост от бройката на участниците – ако са повече, ще получат по-малко, ако са по-малко - повече.



Защото в края на краищата, ние също сме кандидатствали пред Община Пловдив, която е одобрила проекта и тя го финансира, и е част от културния календар на града.



Имате ли някакви ограничения за участниците?



Няма никакви ограничения. Проектът още от началото е замислен за пловдивски артисти. Общо взето малко е фокусиран към пловдивска сцена и развитието на пловдивски артисти. Но винаги сме отворени, ако получим някакво интересно предложение. Но те са някак си ограничени. Фокусът е за Пловдив, но не е изключено да има, както и досега, по един, по двама, по трима участници от страната, което пък е интересно да се види.



Даже от чужбина сте имали.



Да, от чужбина, но от автори пловдивчани, които живеят там, или пък хора, които са изцяло чужденци, но са били в Пловдив. Били са тук в резидентни програми по някакъв начин, или са учили тук, или имат някаква връзка с града ни, който е уникален.