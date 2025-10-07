Електрическо колело блъсна жена в Пловдив, търсят свидетели

© Facebook Дъщеря търси свидетели на инцидент, свързан с нейната майка. От думите й стана ясно, че вчера около 14:00–14:30 ч., в квартал "Лаута", зона А12 (до сградите на "Гербера" 2), електрическо колело е блъснало майка й, а след това водачката напуска мястото на произшествието.



"Майка ми е с множество счупвания и наранявания. Молим всички, които са видели инцидента или имат информация за жената, управлявала електрическото колело, да се свържат с нас или с полицията.



Всеки детайл е важен. Благодарим предварително за съдействието!", допълва жената.



Тя е публикувала и снимка на мястото на проишествието.