Трима мъже спасиха млада жена от удавяне и премръзване в Гребния канал в Пловдив преди една седмица. Сега Plovdiv24.bg ви показва част от спасителната операция, който в крайна сметка за щастие завърши успешно.



Инцидентът стана на 23 януари сутринта, когато жената падна в ледените води на канала. Докато тичал в района, Виктор чул викове за помощ и без да се замисля, веднага се включил в животоспасяващата акция, притичайки се на помощ на другите двама, по-възрастни от него мъже.



Във водата били хвърлени два спасителни пояса, с чиято помощ започнало изтеглянето на жената към брега. На място пристигнал и екип на пожарната, който се включил в акцията. С общи усилия жената била извадена от водата и предадена на медицински екип.



Оказана ѝ е първа помощ, след което е настанена в болнично заведение. Огнеборците определят действията на мъжете като изключително хладнокръвни и героични.



"Тя е била сама на моста, не си е правила селфи. Навела се е, хлъзнали са ѝ се краката и е пропаднала под моста върху леда“, разказа Кръстьо Чонов, който е отговорник на охранителите на Гребния канал.



