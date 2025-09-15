© виж галерията С много игри, настроение и забавления премина фестивалът с екологична насоченост Re:Bazaar. Той се организира от Майна Town в партньорство с кмета на район "Южен“ Атанас Кунчев, който бе домакин на събитието.



Проявата премина под надслов "Бъдеще без отпадъци“, като парк "Белите брези“ бе изпълнен до краен предел от участници и посетители. Богатият базар предложи най-различни стоки на посетителите – от дрехи, играчки и книги до ръчно изработени произведения на изкуството. Тук можеха да бъдат открити майсторски сувенири от отпадни материали, гравирани дървени артикули, хартиени изделия, козметика от натурални масла и много други интересни продукти.



В базара се включиха и детски градини и училища от район "Южен“, които предлагаха произведения, изработени от възпитаниците им. Част от средствата ще бъдат дарени за две каузи – за Фондация "Емма за шарените деца“, която подпомага деца от аутистичния спектър, както и за "Зелени Балкани“, които са си поставили за цел да върнат белошипата ветрушка в България.



На събитието свой щанд имаше и общинското предприятие "Чистота“, като лично директорът Десислава Георгиева обясни на присъстващите как да изхвърлят правилно отпадъците си. Като пример тя бе донесла мостра на материал, който се прави от преработени стари автомобилни гуми. Получената смес се използва за направата на ударопоглъщаща настилка, която се полага под детските площадки в града. Служители на район "Южен“ раздаваха брошури с ценни съвети къде и как да бъдат изхвърляни отделните видове отпадъци.



На базара имаше и дърво за еко послания, на което всеки можеше да постави своя призив за опазване на околната среда. Организаторите бяха помислили и за най-малките – в парка имаше кътове за игри и творчески работилници.



Освен в Пловдив, фестивалът вече е провеждан в София, Варна, Стара Загора, Бургас и Пазарджик, където се е радвал на огромен интерес. Чрез тези събития организаторите имат за цел да популяризират осъзнатото потребление, устойчивите практики, рециклирането и повторната употреба на качествени вещи.



Всеки, който желае, може да подкрепи каузите с превод на следните сметки:



За Фондация "Емма – за шарените деца“



Сметка в лева



IBAN: BG72FINV91501017782000



Титуляр на сметката:



Фондация "Емма – за шарените деца“



Основание: Дарение



За опазване на белошипата ветрушка:



Основание: Дарение за белошипата ветрушка



Сдружение Зелени Балкани – Стара Загора



IBAN: BG09 BPBI 8170 1606 0014 56



BIC: BPBIBGSF



Банка: Юробанк България АД