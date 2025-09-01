ЗАРЕЖДАНЕ...
|Един от най-свежите летни фестивали се завръща в Пловдив, входът е безплатен
Тази година фестивалът ще се проведе от 4 до 8 септември на на поляната под Младежки хълм с богата музикална програма, напитки и кухня за всеки вкус. Очаква ни разнообразие от бирени вкусове за любителите на всеки стил пиво. Апетитът ще бъде задоволен от класически български ястия и кулинария от широкия свят.
Колкото до душата – за нея ще се погрижат разнообразни изпълнители. Под нощното небе ще танцуваме на блус, метъл, рок енд рол, ска и други.
Акцент в програмата е 6 септември, когато отбелязваме Денят на Съединението, посветен на обединението на Княжество България с Източна Румелия през 1885 г. Съединението се случва именно в Пловдив, затова ще отдадем заслужена чест на този толкова важен за България празник. Тогава на голяма сцена ще се качат Никеца, Виктор Стамболов Yetti и Chefo TR, които ще забият един мощен трибют на Metallica, за да разтърсим тепето.
ПЪЛНА ПРОГРАМА:
4 септември – ОрХестър Зор Мажор
5 септември – Таралеща
6 септември – Никеца и Виктор Стамболов – Metallica tribute
7 септември – Greesh
8 септември – Hinterlands; Denvar
Всички събития от програмата на фестивала са с вход свободен.
Plovdiv Beer Fest се организира от Сдружение "Творчески комплекс Инкубатор“, основано през 2013 година в квартала на творческите индустрии "Капана“. В последствие организацията се разширява и започва да работи засилено за урбанизация на изкуството и културата извън централните части на града. Под нейна шапка се развиват едни от най-традиционните съвременни фестивали: Shake That Хълм, Plovdiv Beer Fest, Plovdiv Food Park Festival, Plovdiv Vibes, както и проект "Мобилна творческа мрежа за култура и изкуство“, който излиза извън пределите на Пловдив и гостува на малки и големи населени места из страната.
