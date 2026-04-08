След активни оперативни действия криминалисти от Четвърто районно управление в Пловдив успяха да разкрият авторката на джебчийска кражба, извършена в градския транспорт.

Инцидентът станал в петък, когато пътничка забелязала, че от чантата й е изчезнало портмоне с 150 евро и банкова карта. По-късно чрез картата били направени неправомерни тегления на пари.

След подадения сигнал служителите на реда веднага предприели издирване, което ги довело до 26-годишна жена, жителка на пловдивско село. Тя била задържана за едно денонощие в рамките на започнатото досъдебно производство.

Работата по случая продължава, като криминалистите проверяват дали жената е замесена и в други подобни престъпления.