Двама са в болница след челна катастрофа до Пловдив
Автор: Ивет Калчишкова 15:43
Двама души са в болница за прегледи след пътен инцидент на Рогошко шосе по пътя за село Скутаре, информира Plovdiv24.bg.

Катастрофата се е случила малко след 13:30 часа. Сигналът е подаден на телефон 112.

Лек автомобил "Киа" e навлязъл в насрещното и се ударил челно в друг лек автомобил марка "Опел".

Водачът на ударената немска кола и неговият спътник са откарани в болница за прегледи и в момента се изчакват резултатите от тях. 

Шофьорът на лекия автомобил "Киа" е с отрицателни проби за алкохол и наркотици.







Още новини от Новини от Пловдив:
Голяма ВиК авария в северната част на Пловдив
12:32 / 25.02.2026
Прокуратурата за фаталния инцидент в Първомай: Доказателства не с...
12:03 / 25.02.2026
Пловдивчаните, които все още се отопляват на дърва или въглища, м...
11:02 / 25.02.2026
Труп на мъж е открит до училище в Пловдив
10:00 / 25.02.2026
Новият областен управител на Пловдив встъпва в длъжност без фанфа...
09:05 / 25.02.2026
"България – изповед в песен" в навечерието на 3 март в Пловдив
23:10 / 24.02.2026

Виж още:
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
08:54 / 24.02.2026
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
11:28 / 23.02.2026
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
11:36 / 23.02.2026
Панделиева: Доживях да си купя зимно яке за 11 евро от магазин на най-скъпата улица в България
Панделиева: Доживях да си купя зимно яке за 11 евро от магазин на най-скъпата улица в България
19:11 / 24.02.2026
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
10:46 / 24.02.2026
Ненчо Балабанов: 150 000 евро могат да стигнат за едно паркомясто
Ненчо Балабанов: 150 000 евро могат да стигнат за едно паркомясто
19:35 / 23.02.2026
