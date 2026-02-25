Двама са в болница след челна катастрофа до Пловдив

© Plovdiv24.bg Архивна снимка Двама души са в болница за прегледи след пътен инцидент на Рогошко шосе по пътя за село Скутаре, информира Plovdiv24.bg.



Катастрофата се е случила малко след 13:30 часа. Сигналът е подаден на телефон 112.



Лек автомобил "Киа" e навлязъл в насрещното и се ударил челно в друг лек автомобил марка "Опел".



Водачът на ударената немска кола и неговият спътник са откарани в болница за прегледи и в момента се изчакват резултатите от тях.



Шофьорът на лекия автомобил "Киа" е с отрицателни проби за алкохол и наркотици.