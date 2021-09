Двама носители на "Грами" идват в Пловдив

© В края на октомври (29.10-31.10) Plovdiv Jazz Fest ще отбележи своето седмо издание. Всички концерти от основната програма ще се проведат в Дом на културата "Борис Христов“. В програмата на тазгодишния фестивал участват двама носители на "Грами“.



Ден преди виртуозното трио на Брад Мелдау, на сцената на Plovdiv Jazz Fest ще се качи друг забележителен музикант, който в кариерата си дотук е спечелил четири пъти "Грами“ и е бил номиниран десет пъти за престижния приз. Антонио Санчес е един от най-забележителните барабанисти на съвременната джаз сцена. Той е още композитор и продуцент. Като лидер създава седем албума. На 30 октомври от 20:00 в Дом на културата "Борис Христов“ той избра да представи композиции от един от най-ярките си и неконвенционални албуми – Bad Hombre. Създаден през 2017 г., той безспорно е една от най-личните работи на Антонио Санчес.



В изцяло соловият албум доминират съвременни изразни средства и електроника. Композициите са изпълнени със социално-политически послания, те са бунт и реакция срещу действията на администрацията на Доналд Тръмп. В следващия си албум Lines in the Sand (2019), записан заедно с неговата група Migration, Антонио Санчес преобръща социалния си гняв в музикални послания на протест срещу политическата несправедливост и почит към житейския опит на всеки емигрант.



Антонио Санчес е роден в Мексико, където започва да свири професионално още в ранните си тийнейджърски години. Следва класическо пиано и джаз в Музикалния колеж "Бъркли“. Откакто се мести в Ню Йорк през 1999, Антонио Санчес се превръща в един от най-търсените барабанисти на международната сцена. В следващите 18 години записва 9 албума с Пат Матини и работи с Чък Кърия, Гари Бъртън, Майкъл Брекър, Чарли Хейдън и Тутс Тилeманс.



През 2014 г. работата на Санчес става широко популярна със запомнящата се музика на филма "Бърдмен (или неочакваната добродетел на невежеството)“ на режисьора Алехандро Гонсалес Иняриту. Филмът печели четири награди "Оскар“, а Антонио Санчес става носител на "Грами“ за неговия саундтрак. Санчес има още номинации за "Златен глобус“ и наградата на БАФТА и е носител на множество музикални отличия.



Антонио Санчес пристига в Пловдив заедно със съпругата си – певицата Тана Алекса, която също ще вземе участие в концерта. Нейният най-нов албум ONA (от хърватски – "Тя“), издаден през 2020 г., бе вдъхновен от различни поколения жени, женски движения, мултикултурни истории на жени емигрантки. За него тя получава две номинации за "Грами“ за "Най-добър вокален албум“ и "Най-добро инструментално джаз соло“ (за изпълнението на Реджина Картър).



Специалната продукция на Plovdiv Jazz Fest "Четири млади дами пеят джаз“ ще постави началото на седмото издание на фестивала. На 29 октомври от 20:00 ч. на сцената на Дом на културата "Борис Христов“ ще се качат четири от най-впечатляващите и отличителни гласове на българската джаз и поп сцена – Велека Цанкова, Едит Унджиян, Елена Сиракова и Мирослава Тодорова.



Вокалният проект ще включва песни от някои от емблематични филми на XX в., повечето от тях черно-бели. Тази естетика ще бъде претворена в новия прочит на стария музикален материал, поверен на маестро Васил Спасов – един от изтъкнатите джаз музиканти, композитори и оркестратори. Програмата ще включва много изненадващи версии на класики като Moon River от "Закуска в Тифани“ или As Time Goes By от "Казабланка“. Заедно с четирите млади дами ще бъдат и струнния квартет с участието на Ивелина Христова (цигулка), Диляна Димитрова (цигулка), Мария Венкова (виола), Антоанина Юрганджиева (виолончело) и джаз триото: Васил Спасов (пиано), Мишо Иванов (бас) и Атанас Попов (барабани).



"Четири млади дами пеят джаз“ ще бъде добавен към серията на интересни и успешни проекти, продуцирани от Plovdiv Jazz Fest. В тях са поканени различни певци, с разнороден вокален опит и характерен стил.



През 2015 г. Plovdiv Jazz Fest представи вечер, посветена на дамските джаз гласове, заедно с Андрония Попова-Рони, Белослава, Мирослава Кацарова и Хилда Казасян. Две години по-късно пък чухме и вокалната колаборация между четирима господа: Орлин Павлов, Свилен Ноев, Стефан Вълдобрев и Павел Терзийски.



През всички дни на Plovdiv Jazz Fest 2021 във фоайето на Дом на културата "Борис Христов“ ще бъде експонирана и изложбата "Плакати за джаз“ – избрано от колекцията на Международното триенале на сценичния плакат – София.