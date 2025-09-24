ИЗПРАТИ НОВИНА
"Духовни маршрути в Пловдив 2025" приключва сезона с разказ за Пловдив и киното
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 23:25 / 24.09.2025
©
Издателство "Летера" кани пловдивчани и гости на града по стъпките на четвъртия, последен маршрут, част от есенния етап на проекта "Духовни маршрути в Пловдив 2025",  посветен на литературата, архитектурата, киното, театъра и изобразителното изкуство в Пловдив, който се провежда в четири поредни съботи през месец септември.

Проектът "Духовни маршрути в Пловдив 2025" се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив по Компонент 1 "Фестивали и значими събития" и е част от Културния календар на града за 2025 година.

Тази събота 27.09.2025 г., маршрутът е посветен на "Пловдив и киното", сборният пункт е в 17:00 ч. на площад "Стефан Стамболов"1, пред сградата на общината. Водачи в това последно за сезона пътешествие, ще са доц. д-р Младен Влашки и Теодор Караколев.

Пловдив неведнъж е играл главна роля – не само в историята, но и на киноекрана. Още от златните години на българското кино, градът е бил естествена сцена за драматични сюжети, исторически разкази и международни продукции. Кино "Балкан", "Република" ("Пикадили") и "Ботев" ("Екселсиор") са емблематични пловдивски салони, в които поколения зрители са се срещали с магията на седмото изкуство.

Маршрутът преминава по улиците и дворчетата на Стария град – любим декор за режисьори от България, Европа, Холивуд и дори Боливуд. Улица "Съборна", къщите "Хиндлиян" и "Недкович", Хисар Капия и околните калдъръмени улички са били снимачна площадка на десетки ленти.

Младен Влашки е доктор по сравнително литературознание и по философия. Той е университетски преподавател, литературен историк, критик и журналист. От април 2018 г. е лектор по български език, литература и култура в Славянския семинар на Университета във Фрайбург.

Теодор Караколев е историк на изкуството с магистърска степен от Нов български университет, изучава периода между двете световни войни. Занимава се с проучвания и популяризиране на архитектурата и изкуството във фондация "Български архитектурен модернизъм", както и с журналистика в сферата на културата в пловдивски и национални медии.

