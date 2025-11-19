Довечера в Пловдив: Благотворителна инициатива за ремонт на болничните стаи в Инфекциозна клиника

© Фокус Интервю за предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" с Красимир Джамбазов, от Командерия "Улпия", за благотворителната инициатива, подпомагаща ремонт на Инфекциозна болница към УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив.



Каква е инициативата, която започвате? И кои сте вие, първо да ни кажете?



Ами, ние сме Командерия "Улпия", част от Ордена на рицарите тамплиери, Велик Приорат България. Идеята ни беше първоначално да празнуваме нашия 19-и рожден ден. Но когато се събрахме, решихме, че е по-добре, вместо традиционен рожден ден, да направим нещо добро и нещо полезно за града. И направихме проверка и проучване кои инициативи са най-належащи. Разбрахме, че болничните стаи за пациенти в Инфекциозна клиника на Университетска болница "Св. Георги" имат нужда от ремонт. И към това ще се фокусираме. Това е целта на нашата благотворителна инициатива.



Ще направим благотворителен търг, ще има томбола. Имаме скромен куверт, като максимална част от него отива директно за ремонт на стаите. Колкото по-голяма сума съберем, толкова повече стаи ще ремонтираме.



Информирани ли сте от каква сума всъщност има нужда клиниката?



По-скоро по обратния начин ще действаме. Ние направихме първоначален оглед, сега ще направим благотворителното събитие. В зависимост от бюджета, започваме да ремонтираме стаите. Броят на стаи, които ще можеш да ремонтираме, зависи от бюджета, от приходите, които ще направим от благотворителното събитие.



Поканихме доста обществени организации, които ни подкрепиха, и се надявам, че това ще бъде успешно събитие. Имаме подкрепата на ZONTA, на "Лайънс“, на Rotary, също на Академията за музикално танцово и изобразително изкуство. Имаме безплатно предоставено помещение за събитието от "Браво Пловдив“. Така че всички заедно можем да направим едно добро събитие - ремонт на стаите в клиниката.



Какво ще представлява самото събитие, кога ще бъде, къде ще бъде?



В зала "Етра“ ще бъде самото събитие от 19.30 в сряда. То започва с много разнообразна музикална програма. Имаме практически всички жанрове. Чен Ий Канг (тенор) и Джао Чи (сопран) в съпровод на Борис Мирчев (пиано), Зара Тихолова (глас и китара) и Олга Атанасова (поп и джаз пеене). В програмата ще присъства също цигулково дуо Радостина Пехливанова и Александра Ганчева и Гергана Йотова (виола) с Тимур Бакуревич (китара). Във втората част на музикалната програма участват академичен фолклорен ансамбъл с ръководител доц. д-р Стефан Йорданов и Зара Зефирова. Имаме въздушна акробатика от Танцова компания ЕРА, както и гост-солисти от други големи музикални организации, които ще се включат направо в самата програма. Така че ще бъде много интересно.



А в благотворителния търг участват няколко поколения пловдивски художници. Ще бъде много интересно. Това са Аглика Петрова, Аспарух Сърбов, Вихра Григорова, Ваня Попова, Деница Факелова, Евгений Петров, Златка Шеткова, Милена Станков, Марио Кулев, Преслав Петров, Петър Величков, Светозар Недев и вероятно дори и други художници. Имаме доста широка подкрепа и много се надяваме доа успеем.



Досега вашата организация подпомагала ли е по такъв начин други обществени каузи?



Да, разбира се. Ние си припомнихме неща, които сме правили през годините, преди да вземем решение какво точно да направим тази година. През 2023-та направихме ремонт на Детската онкохематология отново в "Св. Георги“ и мисля, че се получи доста добре. Така че имаме опит и просто продължаваме инициативите там, където е най-необходимо. Идеята е всичко да стане бързо и сега, не след години.



Т.е. като съберете пари и колкото и да са те, стартирате директно, давате ги да започват, защото там положението наистина е трагично.



Точно така. И то без да ангажираме самото заведение да менажира и да управлява и без да създаваме трудности. Просто ние директно ще започнем с изпълнение.



Искам да поканя всички пловдивчани да дойдат! Не е нужно някой да бъде част от обществена организация, може просто всеки да дойде. Гарантирам, че ще бъде много интересно. И парите, които са от благотворителния куверт, ще бъдат използвани по един от най-добрите начини. Така че каня всички пловдивчани да дойдат!



Ние ще имаме и доста гости – от Стара Загора, от София. Няма нито възрастова, нито каквито и да били ограничения. Просто благотворителна кауза и всеки е добре дошъл!



Поздравления за тази инициатива и ще следим какъв ще е резултатът. Дано да е добър!