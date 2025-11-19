ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Довечера в Пловдив: Благотворителна инициатива за ремонт на болничните стаи в Инфекциозна клиника
Автор: Цвети Тончева 16:20Коментари (0)364
© Фокус
Интервю за предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" с Красимир Джамбазов, от Командерия "Улпия", за  благотворителната инициатива, подпомагаща ремонт на Инфекциозна болница към УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив.

Каква е инициативата, която започвате? И кои сте вие, първо да ни кажете?

Ами, ние сме Командерия "Улпия", част от Ордена на рицарите тамплиери, Велик Приорат България. Идеята ни беше първоначално да празнуваме нашия 19-и рожден ден. Но когато се събрахме, решихме, че е по-добре, вместо традиционен рожден ден, да направим нещо добро и нещо полезно за града. И направихме проверка и проучване кои инициативи са най-належащи. Разбрахме, че болничните стаи за пациенти в Инфекциозна клиника на Университетска болница "Св. Георги" имат нужда от ремонт. И към това ще се фокусираме. Това е целта на нашата благотворителна инициатива.

Ще направим благотворителен търг, ще има томбола. Имаме скромен куверт, като максимална част от него отива директно за ремонт на стаите. Колкото по-голяма сума съберем, толкова повече стаи ще ремонтираме.

Информирани ли сте от каква сума всъщност има нужда клиниката?

По-скоро по обратния начин ще действаме. Ние направихме първоначален оглед, сега ще направим благотворителното събитие. В зависимост от бюджета, започваме да ремонтираме стаите. Броят на стаи, които ще можеш да ремонтираме, зависи от бюджета, от приходите, които ще направим от благотворителното събитие.

Поканихме доста обществени организации, които ни подкрепиха, и се надявам, че това ще бъде успешно събитие. Имаме подкрепата на ZONTA, на "Лайънс“, на Rotary, също на Академията за музикално танцово и изобразително изкуство. Имаме безплатно предоставено помещение за събитието от "Браво Пловдив“. Така че всички заедно можем да направим едно добро събитие - ремонт на стаите в клиниката.

Какво ще представлява самото събитие, кога ще бъде, къде ще бъде?

В зала "Етра“ ще бъде самото събитие от 19.30 в сряда. То започва с много разнообразна музикална програма. Имаме практически всички жанрове. Чен Ий Канг (тенор) и Джао Чи (сопран) в съпровод на Борис Мирчев (пиано), Зара Тихолова (глас и китара) и Олга Атанасова (поп и джаз пеене). В програмата ще присъства също цигулково дуо Радостина Пехливанова и Александра Ганчева и Гергана Йотова (виола) с Тимур Бакуревич (китара). Във втората част на музикалната програма участват академичен фолклорен ансамбъл с ръководител доц. д-р Стефан Йорданов и Зара Зефирова. Имаме въздушна акробатика от Танцова компания ЕРА, както и гост-солисти от други големи музикални организации, които ще се включат направо в самата програма. Така че ще бъде много интересно.

А в благотворителния търг участват няколко поколения пловдивски художници. Ще бъде много интересно. Това са Аглика Петрова, Аспарух Сърбов, Вихра Григорова, Ваня Попова, Деница Факелова, Евгений Петров, Златка Шеткова, Милена Станков, Марио Кулев, Преслав Петров, Петър Величков, Светозар Недев и вероятно дори и други художници. Имаме доста широка подкрепа и много се надяваме доа успеем.

Досега вашата организация подпомагала ли е по такъв начин други обществени каузи?

Да, разбира се. Ние си припомнихме неща, които сме правили през годините, преди да вземем решение какво точно да направим тази година. През 2023-та направихме ремонт на Детската онкохематология отново в "Св. Георги“ и мисля, че се получи доста добре. Така че имаме опит и просто продължаваме инициативите там, където е най-необходимо. Идеята е всичко да стане бързо и сега, не след години.

Т.е. като съберете пари и колкото и да са те, стартирате директно, давате ги да започват, защото там положението наистина е трагично.

Точно така. И то без да ангажираме самото заведение да менажира и да управлява и без да създаваме трудности. Просто ние директно ще започнем с изпълнение.

Искам да поканя всички пловдивчани да дойдат! Не е нужно някой да бъде част от обществена организация, може просто всеки да дойде. Гарантирам, че ще бъде много интересно. И парите, които са от благотворителния куверт, ще бъдат използвани по един от най-добрите начини. Така че каня всички пловдивчани да дойдат!

Ние ще имаме и доста гости – от Стара Загора, от София. Няма нито възрастова, нито каквито и да били ограничения. Просто благотворителна кауза и всеки е добре дошъл!

Поздравления за тази инициатива и ще следим какъв ще е резултатът. Дано да е добър!







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Опасно вещество в колата на три момчета откриха край Пловдив
14:52 / 19.11.2025
Пловдивска кола стои изоставена на селски път в Гърция от месеци
15:01 / 19.11.2025
Показаха пушката, с която е убита Красимира Куковска
14:16 / 19.11.2025
Samsung открива новия си магазин именно в Mall Plovdiv Plaza – ощ...
12:00 / 19.11.2025
ПТП затруднява движението на оживено кръстовище в Пловдив
11:49 / 19.11.2025
Опасна къща в Кючука. Кметът: Започваме процедура за премахване
13:56 / 19.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Драгана Миркович с тежка диагноза
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Наталия Симеонова заминава от България
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
08:54 / 17.11.2025
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
11:50 / 18.11.2025
Жалко! Още една хубава двойка се раздели
Жалко! Още една хубава двойка се раздели
19:04 / 17.11.2025
ВИП среща в Пловдив
ВИП среща в Пловдив
22:49 / 17.11.2025
Адвокат опроверга с точни цитати полицая, който каза, че пешеходците трябва да вдигат ръка преди пресичане
Адвокат опроверга с точни цитати полицая, който каза, че пешеходците трябва да вдигат ръка преди пресичане
12:39 / 17.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Спартак (Пд) в Трета лига, сезон 2025/2026
Електронно таксуване в градския транспорт
Локо в Първа лига, сезон 2024/2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: