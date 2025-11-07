© виж галерията Със засаждането на 60 дървета в опожарената преди година зона от Младежкия хълм в Пловдив екипът на Кока-Кола ХБК България и партньори символично отбелязаха 60-ата годишнина от производството на първата бутилка Кока-Кола в България.



Освен служителите на компанията, в засаждането се включи кметът на града – Костадин Димитров, както и представители на дългогодишни партньори на компанията от Националната асоциация на доброволците в България, сдружение "БГ Бъди Активен“ и верига ресторанти Happy.



Доброволческата инициатива "Моят зелен град“ се провежда за 18-а поредна година и ще продължи с акция по засаждане на дървета в Бургас, след успешното залесяване в София в края на октомври.



"Радвам се, че с доброволческия ни труд върнахме красотата на Младежкия хълм, който е със статут на природна забележителност. Така за пореден път показахме, че освен значимия икономически отпечатък, който оставя Кока-Кола в България, вече 18 години с нашите колеги и партньори припознаваме една и съща кауза, а именно грижата за средата, в която живеем“, каза Жаклин Цочева, директор "Корпоративни комуникации, регулаторни въпроси и устойчиво развитие“ в Кока-Кола ХБК България.



Дарените и засадени дървета са от вида копривка, подбрани заради тяхната устойчивост и способност да допринасят за по-здравословна и красива градска среда. Изборът на растителните видове и големината им (над 2 метра) са съгласувани с община Пловдив и отговарят на нуждите на емблематичната за пловдивчани локация.



"Благодаря на екипа на Кока-Кола ХБК България и на всички доброволци, които днес показаха с личен пример как заедно можем да съхраним природните богатства на Пловдив. Младежкият хълм е един от най-емблематичните и обичани зелени символи на града ни и всяко усилие за неговото опазване е от голямо значение. Само преди броени дни обявихме началото на архитектурен конкурс за изработване на идеен проект за благоустрояване на част от парка. Радвам се, че Пловдив е част от инициативата "Моят зелен град“ и че бизнесът, гражданите и общината работим за по-чист, по-зелен и по-красив град", заяви кметът на Пловдив Костадин Димитров.



Инициативата "Моят зелен град“ се реализира в съответствие с глобалните ESG ангажименти на Кока-Кола ХБК. По повод отбелязването на нейното пълнолетие, по-рано тази година стотици доброволци от Кока-Кола ХБК почистиха и облагородиха парк "Кремиковци“ и обособиха нови пешеходни алеи за разходка около коритото на Перловска река.



Като част от предишни издания на "Моят зелен град“ екипът на Кока-Кола в страната успя да озелени, почисти и облагороди редица местности, горски пространства и паркове. Всяка година в рамките на кампанията се избират локации, в които трудът на доброволците е необходим и полезен в цялостната грижа за околната среда и допринася за подобряването на екологичните условия и ресурси в съответната местност.



Само за последните четири издания на инициативата, в периода от 2022 г. до днес, доброволците събраха над 11 тона битови и разделно събрани отпадъци от десетки замърсени точки от картата на България, почистиха над 1550 декара замърсени площи около водни басейни, засадиха над 300 широколистни и иглолистни дървета в центъра на София, Пловдив и Костинброд и подкрепиха множество общественополезни инициативи.