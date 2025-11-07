ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Доброволци от Кока-Кола ХБК залесиха опожарената част от Младежкия хълм в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:19Коментари (0)325
©
виж галерията
Със засаждането на 60 дървета в опожарената преди година зона от Младежкия хълм в Пловдив екипът на Кока-Кола ХБК България и партньори символично отбелязаха 60-ата годишнина от производството на първата бутилка Кока-Кола в България.

Освен служителите на компанията, в засаждането се включи кметът на града – Костадин Димитров, както и представители на дългогодишни партньори на компанията от Националната асоциация на доброволците в България, сдружение "БГ Бъди Активен“ и верига ресторанти Happy.

Доброволческата инициатива "Моят зелен град“ се провежда за 18-а поредна година и ще продължи с акция по засаждане на дървета в Бургас, след успешното залесяване в София в края на октомври.

"Радвам се, че с доброволческия ни труд върнахме красотата на Младежкия хълм, който е със статут на природна забележителност. Така за пореден път показахме, че освен значимия икономически отпечатък, който оставя Кока-Кола в България, вече 18 години с нашите колеги и партньори припознаваме една и съща кауза, а именно грижата за средата, в която живеем“, каза Жаклин Цочева, директор "Корпоративни комуникации, регулаторни въпроси и устойчиво развитие“ в Кока-Кола ХБК България.

Дарените и засадени дървета са от вида копривка, подбрани заради тяхната устойчивост и способност да допринасят за по-здравословна и красива градска среда. Изборът на растителните видове и големината им (над 2 метра) са съгласувани с община Пловдив и отговарят на нуждите на емблематичната за пловдивчани локация.

"Благодаря на екипа на Кока-Кола ХБК България и на всички доброволци, които днес показаха с личен пример как заедно можем да съхраним природните богатства на Пловдив. Младежкият хълм е един от най-емблематичните и обичани зелени символи на града ни и всяко усилие за неговото опазване е от голямо значение. Само преди броени дни обявихме началото на архитектурен конкурс за изработване на идеен проект за благоустрояване на част от парка. Радвам се, че Пловдив е част от инициативата "Моят зелен град“ и че бизнесът, гражданите и общината работим за по-чист, по-зелен и по-красив град", заяви кметът на Пловдив Костадин Димитров.

Инициативата "Моят зелен град“ се реализира в съответствие с глобалните ESG ангажименти на Кока-Кола ХБК. По повод отбелязването на нейното пълнолетие, по-рано тази година стотици доброволци от Кока-Кола ХБК почистиха и облагородиха парк "Кремиковци“ и обособиха нови пешеходни алеи за разходка около коритото на Перловска река.

Като част от предишни издания на "Моят зелен град“ екипът на Кока-Кола в страната успя да озелени, почисти и облагороди редица местности, горски пространства и паркове. Всяка година в рамките на кампанията се избират локации, в които трудът на доброволците е необходим и полезен в цялостната грижа за околната среда и допринася за подобряването на екологичните условия и ресурси в съответната местност.

Само за последните четири издания на инициативата, в периода от 2022 г. до днес, доброволците събраха над 11 тона битови и разделно събрани отпадъци от десетки замърсени точки от картата на България, почистиха над 1550 декара замърсени площи около водни басейни, засадиха над 300 широколистни и иглолистни дървета в центъра на София, Пловдив и Костинброд и подкрепиха множество общественополезни инициативи.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Железопътна линия ще свърже летище "Пловдив" с Централна гара
14:00 / 07.11.2025
Общинските съветници от "БСП за България": Властта в Пловдив взем...
09:59 / 07.11.2025
Кой глобява в Пловдив след 17:00 часа?
09:42 / 07.11.2025
Недоволство в Пловдив заради нов строеж. Инвеститорът: Могат да и...
09:28 / 07.11.2025
КОЦ Пловдив е най-посещаваната болница в страната за 2024 година
09:54 / 07.11.2025
В Пловдив вече има площад "Журналист"
09:09 / 07.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен апартамент и си с ниски доходи
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен апартамент и си с ниски доходи
10:59 / 05.11.2025
Пенсионери: С 2000 евро в Германия едва свързваме двата края, в България живеем като в рай
Пенсионери: С 2000 евро в Германия едва свързваме двата края, в България живеем като в рай
12:43 / 06.11.2025
Промениха прогнозата за събота и неделя
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
11:50 / 05.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Изграждането на АМ "Тракия"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ВК Марица, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: