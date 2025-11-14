Доброро съществува в лицето на тези двама пловдивски полицаи

© Facebook Двама пловдивски полицаи се оказаха на правилното място в правилното време. Служителите на реда са оказали помощ на жена, като са сменили гумата ѝ.



За случката разказва в социалната мрежи фейсбук очевидец на добротата.



"Споделям една добра постъпка на 2-ма полицаи, съжалявам, че не успях да снимам номера на полицейската кола. Заварих как сменят гумата на сама жена на ул. "Света Петка". Браво! Апелирам за споделяне на повече добри дела от всички!, написа човекът в "Забелязано в Пловдив".