Доброро съществува в лицето на тези двама пловдивски полицаи
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:22
© Facebook
Двама пловдивски полицаи се оказаха на правилното място в правилното време. Служителите на реда са оказали помощ на жена, като са сменили гумата ѝ.

За случката разказва в социалната мрежи фейсбук очевидец на добротата. 

"Споделям една добра постъпка на 2-ма полицаи, съжалявам, че не успях да снимам номера на полицейската кола. Заварих как сменят гумата на сама жена на ул. "Света Петка". Браво! Апелирам за споделяне на повече добри дела от всички!, написа човекът в "Забелязано в Пловдив".







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

