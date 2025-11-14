ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Доброро съществува в лицето на тези двама пловдивски полицаи
За случката разказва в социалната мрежи фейсбук очевидец на добротата.
"Споделям една добра постъпка на 2-ма полицаи, съжалявам, че не успях да снимам номера на полицейската кола. Заварих как сменят гумата на сама жена на ул. "Света Петка". Браво! Апелирам за споделяне на повече добри дела от всички!, написа човекът в "Забелязано в Пловдив".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Тежка издънка на шофьор на градски автобус в Пловдив, арестуван е...
17:11 / 14.11.2025
Министър Вълчев и кметът Димитров откриха обновеното общежитие на...
16:33 / 14.11.2025
Деца "осъдиха" мъж в Пловдив
16:22 / 14.11.2025
Сигнал за бомба доведе мъж до съда в Пловдив
16:13 / 14.11.2025
Зелена светлина за реализирането на важен за Пловдив и региона но...
14:04 / 14.11.2025
В Пловдив подредиха "жива пешеходна пътека"
13:27 / 14.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
16:58 / 12.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS