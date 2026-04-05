Младеж счупи дърво пред заведение в центъра на Пловдив през седмицата. Необяснима вандалска проява разбуни социалните мрежи. Случката се разиграва около 3:30 часа през нощта пред ресторант "Патрики" преди няколко дни, научи Plovdiv24.bg.

Камери за видеонаблюдение запечатват как млад мъж се приближава до засаденото пред обекта дърво, оглежда се за кратко и без видима причина започва да го чупи.

Собствениците на заведението публикуваха кадрите в социалните мрежи с кратък, но категоричен коментар: "Срам“. Коментиращите също не скриха огромното си разочарование.

Според тях дървото е било засадено съвсем наскоро, като част от усилията им да направят пространството около обекта по-зелено и приятно както за клиентите, така и за минувачите.

Остава неясно дали извършителят е бил под въздействието на алкохол, или просто е търсил моментно забавление.

Собствениците заявяват, че обмислят подаване на сигнал до органите на реда и се надяват гражданите да разпознаят извършителя и да помогнат.