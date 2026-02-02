ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Директорът на РЦТХ-Пловдив: Когато има недостиг на 0-та група сме в ситуация, в която няма алтернатива
Сред хората, които вече са се отзовали на призива, е Иван Райков, който е редовен кръводарител.
"Какво да ме мотивира? Да направиш нещо добро за някой друг, което някой ден може и на теб да се върне. Дарявам безвъзмездно за пореден път и нямам притеснение. Нулева положителна съм и мисля, че съм универсален дарител, дано да помагам на повече хора“, споделя той пред БНТ.
Директорът на Регионалния център по трансфузионна хематология в Пловдив д-р Янко Янков уточни, че недостигът засяга най-вече най-често срещаните кръвни групи - А и 0.
"Нулевата кръвна група е универсална, но тя не може да се замести с никоя друга. Когато има недостиг на 0-та група, сме в ситуация, в която няма алтернатива. Възможно е някои планови операции, които търпят отлагане, да бъдат отложени, но за спешните случаи разполагаме с достатъчно количества“, обясни д-р Янков.
По думите му недостигът е сезонен и се задълбочава по време на грипни епидемии. Традиционно месец януари е труден за кръвните центрове, тъй като разчитат основно на безвъзмездни кръводарители и мобилни акции, които в началото на годината са по-редки.
От центъра призовават фирми и предприятия, които имат желание да организират акции по кръводаряване, да се свържат с тях чрез контактите, публикувани на официалния им сайт. Има готовност да бъдат осигурени мобилни пунктове на място.
За да дари кръв, човек трябва да бъде в добро здравословно състояние, без симптоми на вирусно или друго заболяване, да е нахранен и да е приел достатъчно течности.
Тодор Луканов, също кръводарител, отправи призив към всички здрави хора:
"Ако се чувстват добре, нека да дадат кръв. Полезно е и за тях, и за хората, които дори не познават.“
С апел към младите хора се включи и Филип Филипов, който дарява кръв за 18-и път:
"Все повече млади хора трябва да идват и да даряват. Има нужда от кръв. Не боли и бързо минава. За мен това е навик, поне два пъти годишно дарявам от години.“
От Регионалния център по трансфузионна хематология напомнят, че всяко кръводаряване може да спаси човешки живот и призовават повече хора да проявят съпричастност в този труден за здравната система период.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивчанка влезе в книгата на рекордите на Гинес
09:40 / 02.02.2026
Огромно дърво се стовари върху кола в Кючука
09:25 / 02.02.2026
Собственикът на ресторанта, в който влезе джип, обясни какво точн...
08:38 / 02.02.2026
Цената на краставиците в Пловдив достигна тази на месото
08:28 / 02.02.2026
"Чистота": Всички булеварди в Пловдив са почистени
08:08 / 02.02.2026
Регионален природонаучен музей – Пловдив представя нов проект
07:30 / 02.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
13:00 / 31.01.2026
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
10:39 / 31.01.2026
За пети път 97-годишна българка сменя парите
22:03 / 31.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS