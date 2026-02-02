ИЗПРАТИ НОВИНА
Директорът на РЦТХ-Пловдив: Когато има недостиг на 0-та група сме в ситуация, в която няма алтернатива
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:25Коментари (0)240
©
Заради грипната епидемия, обявена в Пловдив преди шест дни, болниците в града изпитват недостиг на кръв. За проблема сигнализират от Регионалния център по трансфузионна хематология, откъдето отправят апел към всички здрави хора да се включат в кръводаряването. От центъра уверяват, че се спазват най-стриктни противоепидемични мерки за контрол и безопасност.

Сред хората, които вече са се отзовали на призива, е Иван Райков, който е редовен кръводарител.

"Какво да ме мотивира? Да направиш нещо добро за някой друг, което някой ден може и на теб да се върне. Дарявам безвъзмездно за пореден път и нямам притеснение. Нулева положителна съм и мисля, че съм универсален дарител, дано да помагам на повече хора“, споделя той пред БНТ.

Директорът на Регионалния център по трансфузионна хематология в Пловдив д-р Янко Янков уточни, че недостигът засяга най-вече най-често срещаните кръвни групи - А и 0.

"Нулевата кръвна група е универсална, но тя не може да се замести с никоя друга. Когато има недостиг на 0-та група, сме в ситуация, в която няма алтернатива. Възможно е някои планови операции, които търпят отлагане, да бъдат отложени, но за спешните случаи разполагаме с достатъчно количества“, обясни д-р Янков.

По думите му недостигът е сезонен и се задълбочава по време на грипни епидемии. Традиционно месец януари е труден за кръвните центрове, тъй като разчитат основно на безвъзмездни кръводарители и мобилни акции, които в началото на годината са по-редки.

От центъра призовават фирми и предприятия, които имат желание да организират акции по кръводаряване, да се свържат с тях чрез контактите, публикувани на официалния им сайт. Има готовност да бъдат осигурени мобилни пунктове на място.

За да дари кръв, човек трябва да бъде в добро здравословно състояние, без симптоми на вирусно или друго заболяване, да е нахранен и да е приел достатъчно течности.

Тодор Луканов, също кръводарител, отправи призив към всички здрави хора:

"Ако се чувстват добре, нека да дадат кръв. Полезно е и за тях, и за хората, които дори не познават.“

С апел към младите хора се включи и Филип Филипов, който дарява кръв за 18-и път:

"Все повече млади хора трябва да идват и да даряват. Има нужда от кръв. Не боли и бързо минава. За мен това е навик, поне два пъти годишно дарявам от години.“

От Регионалния център по трансфузионна хематология напомнят, че всяко кръводаряване може да спаси човешки живот и призовават повече хора да проявят съпричастност в този труден за здравната система период.







