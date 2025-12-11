Директорката на едно от най-престижните училища в Пловдив се пенсионира след 27 години начело

© Кметът на район "Източен“ Емил Русинов връчи почетен плакет и поздравителен адрес на Димка Врачева, като директор на НУ "П.Р.Славейков“ по повод нейното пенсиониране за дългогодишния й труд и отдаденост през изминалите 27 години.



"Вашият принос към развитието на едно от най-престижните начални училища в гр. Пловдив е видим и утвърждава значимостта и ролята на лидера -директор за прогреса на всяка образователна институция.



Оценяваме високо всичко, което направихте в управлението на учебното заведение и благодарим за усилията, професионализма и сърцето, което вложихте в работата си в полза на учениците и усъвършенстване на учителите.



Връчваме Ви почетния знак на район "Източен“ като израз на признателност за отличната Ви работа.“, пожела Русинов на Врачева.



Срещата завърши с пожелания за здраве, щастие, дълголетие и благоденствие.