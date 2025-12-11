ЗАРЕЖДАНЕ...
|Директорката на едно от най-престижните училища в Пловдив се пенсионира след 27 години начело
"Вашият принос към развитието на едно от най-престижните начални училища в гр. Пловдив е видим и утвърждава значимостта и ролята на лидера -директор за прогреса на всяка образователна институция.
Оценяваме високо всичко, което направихте в управлението на учебното заведение и благодарим за усилията, професионализма и сърцето, което вложихте в работата си в полза на учениците и усъвършенстване на учителите.
Връчваме Ви почетния знак на район "Източен“ като израз на признателност за отличната Ви работа.“, пожела Русинов на Врачева.
Срещата завърши с пожелания за здраве, щастие, дълголетие и благоденствие.
