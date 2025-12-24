ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Диан Чобанов е новият директор на операта в Пловдив
Чобанов е класиран на първо място.
Припомняме, че той пое длъжността, след като в началото на 2024 г. режисьора Нина Найденова се оттегли от поста. Тя бе избрана за член на Борда на директорите на Националния дворец на културата.
Диан Чобанов бе главен музикален директор на Държавна опера-Пловдив от сезон 2013/2014, а от 2024 г. е и директор на операта.
Той завършва магистърска степен в Държавната музикална академия в София и в Университета за изкуства и музика във Виена при проф. Урош Лайович.
Професионалната му кариера включва роли като резидент диригент на Хърватската национална опера, главен диригент на Хърватския камерен оркестър, първи диригент на Софийската филхармония и главен диригент на Държавната опера в Стара Загора.
Той е бил и резидент диригент на Виенския оркестър "Шлос Шьонбрун“.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Заредете се с търпение, опашките са големи
13:08 / 24.12.2025
Мутра с джип измисли как да спести два лева за паркинг
08:51 / 24.12.2025
Кметът на "Източен" за свършеното през годината и плановете за 20...
08:40 / 24.12.2025
Работното време по празниците на моловете в Пловдив
07:15 / 24.12.2025
Шофьорите, които днес ще паркират из центъра, ликуват
06:00 / 24.12.2025
Новините от Пловдив, които не биваше да пропускате през януари
03:20 / 24.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
13:35 / 22.12.2025
Венелин Петков окончателно се отказа
12:06 / 22.12.2025
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:09 / 22.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS