Диан Чобанов е новият директор на операта в Пловдив

Диригентът Диан Чобанов, който доскоро бе временно изпълняващ на поста директор на Държавна опера-Пловдив, e новият ръководител на културната институция.



Чобанов е класиран на първо място.



Припомняме, че той пое длъжността, след като в началото на 2024 г. режисьора Нина Найденова се оттегли от поста. Тя бе избрана за член на Борда на директорите на Националния дворец на културата.



Диан Чобанов бе главен музикален директор на Държавна опера-Пловдив от сезон 2013/2014, а от 2024 г. е и директор на операта.



Той завършва магистърска степен в Държавната музикална академия в София и в Университета за изкуства и музика във Виена при проф. Урош Лайович.



Професионалната му кариера включва роли като резидент диригент на Хърватската национална опера, главен диригент на Хърватския камерен оркестър, първи диригент на Софийската филхармония и главен диригент на Държавната опера в Стара Загора.



Той е бил и резидент диригент на Виенския оркестър "Шлос Шьонбрун“.