Десетки са арестувани в Пловдив
Като част от планираните мерки за недопускане на незаконната употреба и разпространение на наркотици през изминалия месец служители на пловдивската дирекция на МВР са провели редица специализирани операции.
Броят на задържаните в полицейските подразделения съвпада с образуваните досъдебни производства – 94, а работата по тяхното разследване продължава под наблюдение на компетентната прокуратура.
При процесуално-следствените действия за времето от 1 до 31 октомври са били иззети над 8 килограма марихуана, около 13 грама хашиш, 774 грама синтетични канабиноиди и различни количества кокаин, амфетамин и фентанил. Конфискувани са и 72 вейпа със съдържание на психотропни вещества, както и 54 канабисови растения.
