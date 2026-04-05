За трета поредна година подготвителните групи на ОУ "Васил Левски" превърнаха почитта към националния ни герой в истински празник на детското творчество. Областният конкурс "Левски и България в детските очи“ отново събра десетки малки родолюбци, вдъхновени от делото на Дякона и любовта към родината.

В тазгодишното издание се включиха възпитаници на 13 детски градини и едно училище от цялата област, съобщиха за Plovdiv24.bg от ръководството на училището. С много въображение и старание децата представиха своите интерпретации по темата, доказвайки, че заветът на Левски е жив и в най-малките.

Кулминацията на инициативата бе тържествената церемония и концерт, провел се в препълнената зала на Държавния куклен театър в Пловдив. Сцената оживя под прецизните изпълнения на малките артисти, които рецитираха, пяха и танцуваха в чест на празника. Специален музикален поздрав към гостите отправиха талантите от вокална група "Усмивките“ с ръководител Янислав Иванов.

Организаторите отличиха най-впечатляващите творби, като сред наградените бяха деца от пловдивските детски градини "Чайка", "Буратино", "Валентина" и "Светла". Конкурсът разшири обхвата си и извън областния град, като призови места заеха и представители на ДГ "Асенова крепост" (гр. Асеновград) и ДГ "Гина Кунчева" (гр. Карлово).

Събитието за пореден път доказа, че патриотичното възпитание и изкуството вървят ръка за ръка, изграждайки мост между историята и бъдещето на България.