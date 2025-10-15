© виж галерията Народните представители от ГЕРБ проведоха приемни с граждани в Пловдив. Срещите с граждани започнаха точно в 12 часа и се проведоха в шестте района на града. Проф. Даниела Дженева, Красимир Терзиев, д-р Валерия Славова и Фиданка Кацарева разговаряха с десетки пловдивчани в като обсъдиха теми, свързани с инфраструктура, образование, здравеопазване и местна икономика. На част от срещите присъства и кметът на Пловдив и областен координатор на ГЕРБ в града под тепетата Костадин Димитров.



"ГЕРБ е партията, която гради, а резултатите са видими – нови училища и детски градини, обновена инфраструктура, зали и още, и още. Работим с хората, за хората и в интерес на Пловдив и на България“, заяви Костадин Димитров.



По време на срещите си народните представители подчертаха, че ГЕРБ остава партията на реда и стабилността, която търси реална обратна връзка с гражданите. Те бяха категорични, че ГЕРБ ще продължи да бъде гръбнакът на държавността и двигател на стабилността.



"Хората искат сигурност и предвидимост, а ГЕРБ е доказала, че може да осигури именно това – ред и държавност“, коментира проф. Дженева. Тя отговори на поставените въпроси, свързани с актуалната политическа обстановка. На приемната в район "Южен“ присъстваха още районният кмет Атанас Кунчев, заместник областният управител инж. Атанас Ташков, заместник-кметове.



Пловдивският народен представител Красимир Терзиев, който е член на националното ръководство на МГЕРБ и председател на младежката структура в града под тепетата, разговаря с жители на районите "Тракия“ и "Северен“ в централния офис на партията в Пловдив.



"Младите хора очакват резултати. Отговорното управление означава конкретни политики, които дават перспектива“, заяви Красимир Терзиев. В приемната участва и кметът на район "Тракия“ Георги Гатев.



"Здравеопазването се нуждае от устойчиви решения, а не от популизъм“, посочи д-р Валерия Славова по време на откритата си приемна в "Западен“, на която присъстваха и млади медици. На срещата с граждани от района бяха заместник-кметът по обществен ред и сигурност в Община Пловдив Ангел Славов, който е и ръководител на районната организация, както и членове на партийната структура.



"Срещите ни са доказателство, че ГЕРБ винаги е близо до хората и че гражданите ценят този диалог“, каза Фиданка Кацарева в приемната на улица "Прага“ в центъра на Пловдив. За да отговори на въпросите на гражданите, заедно с нея бяха кметът на "Централен“ Георги Стаменов, който е ръководител на партийната структура в района, заместник-кметът “Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование" в Община Пловдив Владимир Темелков, представители на районното ръководство.



По-късно депутатът Красимир Терзиев заедно със заместник-кмета по екология и здравеопазване на Община Пловдив Иван Стоянов и кмета на район "Източен“ Емил Русинов се срещнаха с граждани в приемната в квартал "Изгрев“.



От ГЕРБ – Пловдив заявиха, че партията ще продължи да бъде гръбнакът на държавността и двигател на стабилността.