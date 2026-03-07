ЗАРЕЖДАНЕ...
Денят в ОД МВР Пловдив започна с едноминутно мълчание
Днес по целия свят обществени сгради и емблематични места се осветяват в синьо – символ на полицейската общност, която се обединява в своята почит към загиналите при изпълнение на дълга си. Кампанията RFO - Remembering Fallen Officers се организира от ИНТЕРПОЛ с идеята да акцентира, че зад всяка униформа и значка стои човек, семейство и живот, посветени на саможертвата.
Приканва хората да погледнат отвъд националните граници и да изразят признателност към онези, които са платили най-високата цена на службата. Напомня, че полицейската професия е една от малкото, в които решението да защитиш другия може да струва живота ти.
С официални церемонии, възпоменания, поднасяне на цветя и други прояви на почит полицаи от различни държави ще отдадат дължимото към своите колеги, загинали по време на работа.
Към инициативата се присъединяват и служители от подразделенията на ОДМВР – Пловдив. Тази сутрин дежурните екипи застъпиха наряд с едноминутно мълчание, а светлината на патрулните им автомобили стана част от световната "синя вълна“, символизираща професионалната солидарност между униформените. С полагане на цветя пред паметната им плоча бяха почетени имената и на 11 пловдивски полицаи, застигнати от смъртта, докато изпълняват служебните си задължения.
Сергей Пройчев
преди 9 ч. и 11 мин.
Моите уважения към загиналите и съболезнования към семействата но е крайно време да се събират служителите и да ги учат как да се пазят.Младите служители се лъжат,чещом имат униформа нищо не може да им се случи.Какво е това да се разкарваш по магистралата посред нощ пред кабините на заспали тираджии.Двамата полицаи в Бургас-виждаш че идва автобус на скорост пълен с мигрант и ти отиваш точно пред него-чисто самоубийство.И на мен така едно младополицайче -аз правя десен завой на пррактикер и нищо не виждам и полицайчето изскача на метър пред колата ми и маха палчица.Спрях веднага и го питам добре де ами ако объркам педалте ако съм пян ако съм дрогиран как така точно пред кола нали ще те сгазя.Той мига на парцали и се чуди кой съм да му държа сметка на него полицая.Или онзи дето го сгазиха на Лаута.Малко от малко трябва да се учат да се пазят старите полицаи да учат младите особено ония дето явно нямат много акъл.
