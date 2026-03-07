На 7 март отбелязваме Международния ден в памет на служителите на реда, загинали при изпълнение на своя дълг. Инициатива на ИНТЕРПОЛ напомня, че полицейската професия е една от малкото, в които решението да защитиш другия може да струва живота ти.Днес по целия свят обществени сгради и емблематични места се осветяват в синьо – символ на полицейската общност, която се обединява в своята почит към загиналите при изпълнение на дълга си. Кампанията RFO - Remembering Fallen Officers се организира от ИНТЕРПОЛ с идеята да акцентира, че зад всяка униформа и значка стои човек, семейство и живот, посветени на саможертвата.Приканва хората да погледнат отвъд националните граници и да изразят признателност към онези, които са платили най-високата цена на службата. Напомня, че полицейската професия е една от малкото, в които решението да защитиш другия може да струва живота ти.С официални церемонии, възпоменания, поднасяне на цветя и други прояви на почит полицаи от различни държави ще отдадат дължимото към своите колеги, загинали по време на работа.Към инициативата се присъединяват и служители от подразделенията на ОДМВР – Пловдив. Тази сутрин дежурните екипи застъпиха наряд с едноминутно мълчание, а светлината на патрулните им автомобили стана част от световната "синя вълна“, символизираща професионалната солидарност между униформените. С полагане на цветя пред паметната им плоча бяха почетени имената и на 11 пловдивски полицаи, застигнати от смъртта, докато изпълняват служебните си задължения.