Днес, 18 април, светът отбелязва Международния ден на паметниците и забележителните места, установен от ЮНЕСКО през 1984 г. Целта е да се привлече общественото внимание към ценностите на културното наследство на човечеството. За България денят е повод за национална гордост - страната ни фигурира в световния списък с 9 материални обекта. Пловдив обаче все още чака своя ред, показа проверка на Plovdiv24.bg.

9-те български обекта в световния списък на ЮНЕСКО

България притежава 9 материални обекта в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО - 7 културни и 2 природни. Културните обекти са: Боянската църква, Мадарският конник, Казанлъшката тракийска гробница, Ивановските скални църкви (всички включени през 1979 г.), Рилският манастир и Старият Несебър (1983 г.) и Свещарската гробница (1985 г.). Природните обекти са Национален парк "Пирин" и резерват "Сребърна", включени през 1983 г. През 2019 г. към списъка са добавени и старите букови гори в Национален парк "Централен Балкан" като част от транснационален европейски обект.

Нематериалното наследство на България е не по-малко впечатляващо - в световния списък фигурират хорът на Бистришките баби, ритуалът нестинарство, традицията на производство на Чипровските килими, ритуалът Сурова и традиционната българска мартеница.

Казанлъшката гробница - първият и може би най-близкият до Пловдив обект

На по-малко от два часа от Пловдив се намира един от най-ценните обекти в световния списък. Казанлъшката гробница е открита случайно на 19 април 1944 г. от войници, копаещи окоп в североизточната част на града. Завладени от любопитство, те я разбиват и веднага разбират, че са открили нещо изключително. През 1979 г. тя става първият български паметник, включен в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.

Световната си известност гробницата дължи на забележителните стенописи в коридора и куполното помещение - едни от най-добре запазените произведения на античната живопис от ранноелинистичната епоха. Достъпът до оригинала е строго ограничен с цел съхранение, а в близост е изградено точно копие в мащаб 1:1 за посетители.

Пловдив - кандидат за ЮНЕСКО от 2004 г., но все още извън списъка

Тук идва любопитният факт, за който малко пловдивчани знаят. Пловдив не е в официалния списък на ЮНЕСКО - но е много близо до него. Старият Пловдив е включен в индикативния списък на България за световно наследство на ЮНЕСКО още от 2004 г. Включването в индикативния списък е задължителна първа стъпка преди официалната номинация - без нея Комитетът на ЮНЕСКО не може дори да разгледа кандидатурата.

Отделно от Стария Пловдив, в индикативния списък фигурира и Епископската базилика с късноантичните мозайки от Филипополис - включена през 2018 г. Това е уникален раннохристиянски паметник с едни от най-добре запазените мозайки от IV–V век на Балканите, открит под централната градска градина на Пловдив. В списъка фигурира и Бачковският манастир - един от най-значимите православни духовни центрове на Балканите, намиращ се на по-малко от 30 км от града.

Защо Пловдив все още не е в официалния списък

Включването в световния списък е бавен и строго регулиран процес. Един от основните критерии е изискването паметниците да бъдат уникални и да нямат аналог на континента или в света. Пловдив покрива тази летва с лекота - той е един от най-старите непрекъснато обитавани градове в Европа с над 8000 години история, съчетаващ тракийски, римски, византийски, османски и възрожденски пластове на едно място.

Официалната номинация изисква обаче и изготвяне на детайлно досие, план за управление и опазване и пълна международна експертна оценка — процес, който може да отнеме години. На 18 април, в деня, посветен на паметниците, въпросът за ускоряване на тази процедура е по-актуален от всякога.