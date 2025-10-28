© виж галерията Децата от район "Източен“ отправиха своето послание за любов, доброта и разбирателство между хората. Под надслов "За един по-мирен свят“, ученици от район "Източен“ се обединиха в голям концерт, посветен на човечността и споделените ценности без агресия.



Събитието се проведе на сцената на ДНА – Военен клуб Пловдив, където децата разгърнаха своите таланти, а водещата Ася Антонова с усмивка и емоция преведе публиката през прекрасната артистична програмата, изпълнена с музика, поезия и детски усмивки.



Официални гости на събитието бяха Емил Русинов – кмет на район "Източен“, и Ангел Славов – заместник-кмет по "Обществен ред и сигурност“ на Община Пловдив, които поздравиха децата за тяхната активност, творчество и вдъхновяващо послание за доброта и приятелство.



"Благодаря Ви, че сте тук и подкрепяте тази кауза "Не на агресията“. Вашите творби и послания са искрата, която може да запали светлината на доброто в сърцата на всички,“ сподели кметът Емил Русинов.



Своите таланти показаха ученици от Вокална група при НУ "П. Р. Славейков“, Вокална група "Усмивките“ от ОУ "Васил Левски“, ученици от ОбУ "Пенчо Славейков“ с етно танци, Виктория Темелкова с песента "Самота“, Мария Йорданова с класически балетен танц, Ана и Никол Пюркър от ЧОУ "Бъдеще, Божидара Христева с латино танц и най-малката участничка на сцената Гергана Иванова.



Специален гост беше Коцето Калки, който внесе неповторим заряд, усмивки и обаяние, превръщайки финала на програмата в истински празник на музиката, радостта и вдъхновението.



Концертът се реализира с подкрепата на кмета на район "Източен“ – Емил Русинов, и Мария Никовска – секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, които заедно с училищата и учителите в района работят за възпитаването на ценности у подрастващите.



Със своите чисти сърца и искрени думи децата от район "Източен“ доказаха, че пътят към един по-мирен свят започва именно от тях – от техните мечти, усмивки и доброта.