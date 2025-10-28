ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Децата от район "Източен" с мисия: За един по-мирен свят
Събитието се проведе на сцената на ДНА – Военен клуб Пловдив, където децата разгърнаха своите таланти, а водещата Ася Антонова с усмивка и емоция преведе публиката през прекрасната артистична програмата, изпълнена с музика, поезия и детски усмивки.
Официални гости на събитието бяха Емил Русинов – кмет на район "Източен“, и Ангел Славов – заместник-кмет по "Обществен ред и сигурност“ на Община Пловдив, които поздравиха децата за тяхната активност, творчество и вдъхновяващо послание за доброта и приятелство.
"Благодаря Ви, че сте тук и подкрепяте тази кауза "Не на агресията“. Вашите творби и послания са искрата, която може да запали светлината на доброто в сърцата на всички,“ сподели кметът Емил Русинов.
Своите таланти показаха ученици от Вокална група при НУ "П. Р. Славейков“, Вокална група "Усмивките“ от ОУ "Васил Левски“, ученици от ОбУ "Пенчо Славейков“ с етно танци, Виктория Темелкова с песента "Самота“, Мария Йорданова с класически балетен танц, Ана и Никол Пюркър от ЧОУ "Бъдеще, Божидара Христева с латино танц и най-малката участничка на сцената Гергана Иванова.
Специален гост беше Коцето Калки, който внесе неповторим заряд, усмивки и обаяние, превръщайки финала на програмата в истински празник на музиката, радостта и вдъхновението.
Концертът се реализира с подкрепата на кмета на район "Източен“ – Емил Русинов, и Мария Никовска – секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, които заедно с училищата и учителите в района работят за възпитаването на ценности у подрастващите.
Със своите чисти сърца и искрени думи децата от район "Източен“ доказаха, че пътят към един по-мирен свят започва именно от тях – от техните мечти, усмивки и доброта.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдив стана първата и единствена община в България, сертифицира...
15:10 / 28.10.2025
Шофьор обърка посоката на движение в Пловдив
13:52 / 28.10.2025
Ежедневни опашки пред чейндж бюро на Главната в Пловдив
13:17 / 28.10.2025
97 свидетели срещу показно арестувана директорка в Пловдив
12:42 / 28.10.2025
Не могат да осъдят пловдивчанина, рязал мантинела на АПИ
12:23 / 28.10.2025
Кметът на Минерални бани: Тормоз!
11:55 / 28.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Любо Киров
07:35 / 26.10.2025
Мария Силвестър става водеща в "Преди обед"
19:41 / 26.10.2025
От 24 септември 2026 г. влизат в сила нови правила за пътуване в ЕС
21:31 / 26.10.2025
Ужасяващи кадри от мястото на катастрофата до Пловдив
16:55 / 26.10.2025
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
10:05 / 27.10.2025
Хиляди българи празнуват днес
07:04 / 26.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS