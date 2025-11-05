ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Децата от детска градина в близко до Пловдив село със специални гости
В рамките на плана по Безопасност на движението по пътищата (БДП), полицаите проведоха интересна и полезна среща с децата. Малките любознайковци имаха възможност да разгледат полицейската кола, да чуят сирените, да видят белезници, палка и полицейска шапка, както и да научат повече за важната работа на служителите на реда. С помощта на нашите гости, децата си припомниха колко е важно:
-да се движим безопасно по улиците;
-да бъдем внимателни и послушни;
-да спазваме правилата и закона.
Посещението предизвика голям интерес и много усмивки – някои от децата дори заявиха, че един ден искат да станат полицаи, пишат с вълнение от детското заведение.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Шефът на борсата в Първенец показа пътя и се зарече: Сам ще запъл...
16:28 / 05.11.2025
КЗК отхвърли жалбата за саниране на бившия Партиен дом в Пловдив
17:19 / 05.11.2025
Има присъда за смъртта на 18-годишния син на пловдивския адвокат ...
13:04 / 05.11.2025
Цанко Драгиев: До края на годината завършваме втория етап от Голя...
13:59 / 05.11.2025
На тази дата през 1957 г. Альоша застава над Пловдив и поставя на...
12:38 / 05.11.2025
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на т...
11:50 / 05.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
11:40 / 03.11.2025
Звезда от предаването на Слави Трифонов ще става татко на 19 години
09:37 / 03.11.2025
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
16:40 / 04.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS