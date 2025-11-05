© Фейсбук виж галерията Децата от детска градина "Бисер" в с.Труд днес са имали специални гости – полицейски екип от РПУ с. Труд, за това се похвалиха от ръководството в социалната мрежа, видя Plovdiv24.bg.



В рамките на плана по Безопасност на движението по пътищата (БДП), полицаите проведоха интересна и полезна среща с децата. Малките любознайковци имаха възможност да разгледат полицейската кола, да чуят сирените, да видят белезници, палка и полицейска шапка, както и да научат повече за важната работа на служителите на реда. С помощта на нашите гости, децата си припомниха колко е важно:



-да се движим безопасно по улиците;



-да бъдем внимателни и послушни;



-да спазваме правилата и закона.



Посещението предизвика голям интерес и много усмивки – някои от децата дори заявиха, че един ден искат да станат полицаи, пишат с вълнение от детското заведение.