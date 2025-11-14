ЗАРЕЖДАНЕ...
|Деца "осъдиха" мъж в Пловдив
Апелативният съд съвместно с Окръжен и Районен съд отвориха вратите си за петокласниците от паралелки "Ж“ и "З“ на ОУ "Патриарх Евтимий“, които пристигнаха с широки очи и още по-широко любопитство.
Инициативата е част от програмата за повишаване на правната култура сред най-малките.
Председателите на трите съдилища посрещнаха децата, а съдия Миглена Тянкова откри урока.
Апелативният съдия Христо Крачолов ги въведе в света на Темида със спокоен и разбираем разказ за работата на съда и различните видове дела - от дребните спорове до тежките казуси.
Децата видяха как се прави разпознаване на предполагаем извършител, как се взима ДНК материал за експертизи и как се работи с дактилоскопски следи.
Един от моментите, които накараха децата буквално да затаят дъх, беше демонстрацията на конвоиране на задържан.
Служителите от "Съдебна охрана“ показаха как се осигурява редът и безопасността в Съдебната палата с точни движения, дисциплина и професионализъм.
Малкият зрителски състав бе силно впечатлен от различните техники, оборудването, оръжията и белезниците. Най-голям интерес, разбира се, предизвика тейзърът - електрошоковото устройство, което беше демонстрирано с подробни обяснения за неговата употреба и безопасност.
Кулминацията на посещението беше симулативният съдебен процес, в който учениците за кратко се превърнаха в съдии, прокурори, адвокати и свидетели.
Ситуацията беше взета от реалността - кражба на телефон от дете в парк.
След сериозен съдебен процес малките "магистрати" разсъждаваха и накрая произнесоха присъда, с която "осъдиха“ крадеца.
