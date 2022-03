© Plovdiv24.bg Еднократен бонус от 10 000 лева ще се изплаща на българи, живели поне 2 години извън България, заявили желание да се върнат в Родината и подписали договор с местен работодател за конкретна работна позиция. Това обяви Андрей Арнаудов при представяне на най-новата кампания за привличане на българи от чужбина "ДНКарта – билет за завръщане", предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Кампанията ДНКарта ще стартира от 1 юни. Екипът на Bulgaria Wants You е провел през 2019 г. голямо изследване сред българите по света и 35% от тях са заявили готовност да се върнат при добри предложения за работа. В инициативата ще участват много компании, каза Андрей Арнаудов.



В новите производствени мощности в Пловдив и региона са инвестирани над 200 милиона, а Тракия икономическа зона се превърна в емблема на тази нова индустрия, посочи зам.-кметът Стефан Стоянов. Безработицата за януари в страната е 4.9% за страната, за Пловдивска област около 4%, а в град Пловдив е под 3%. "Въпреки регистрираните украински бежанци, първи по очевидно разрастващ се по механичен прираст след София град, недостигът на работна ръка е голям", каза той.



Стоянов съобщи, че има почти 60 000 украинци в страната, в Пловдив са около 4000, но регистрираните със статут са най-много около 1000-2000. "Тук се забавяме с държавната политика да осъществим на тези хора възможност за достоен живот. Надяваме се скоро този проблем да бъде разрешен. Аз мечтая в перспектива най-накрая да имаме ясна политика за привличане на работна ръка от трети страни. Това би дало огромен стимул на българската икономика. В момента работната виза се издава след 3 месеца" - коментира още зам.-кметът.



Андрей Арнаудов, който е един от създателите на платформата Bulgaria Wants You, допълни, че са опитали да реагират максимално бързо на идващите граждани от Украйна и дори е създаден специален филтър за украинци. "Компаниите реагираха много бързо на нуждите на тези хора, надявам се да имат шанс за по-добър живот" - подчерта той.



HR специалиста с 27-годишен опит в чужбина Георги К. Първанов съобщи, че около 120 000 украински граждани са влезли в България, останали са около 60 000. Предстои изслушване на министъра на труда как тези хора могат да бъдат устроени на работа. В момента им се предлага само сезонна заетост. Пазарът на труда у нас се нуждае поне от 200 000 души. Опитът в Полша показва, че украинците могат да се реализират като шофьори, в производствената сфера, ритейл. По предварителна информация от Бургас там пристигат и висококвалифицирани специалисти - архитекти, лекари, зъболекари, предимно жени.



"България закъснява с реакцията със съответните законодателни промени. Търсим работодатели освен работна позиция да осигуряват и домове за тези хора" - подчерта Първанов.



Експертът по човешки ресурси очаква втора вълна бежанци от Русия и Беларус и предупреди, че трябва да бъдем подготвени за нея.



Кампанията "ДНКарта – билет за завръщане" ще бъде представена в събота 26 март в Бургас. А в неделя от 11 ч. в Международен панаир Пловдив ще се проведе кариерен форум с участието на над 30 компании, като хората могат да присъстват както на лектории, така и да проучат конкретни предложения за работа.



Подробности гледайте в прикаченото видео!