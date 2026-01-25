ЗАРЕЖДАНЕ...
|Дават на търг няколко помещения от сграда на централно място в Пловдив
Началната тръжна цена e 52,66 € без ДДС на месец. Срокът на наемния договор – 5 години. Депозитът за участие в търга е 255.65 €, като той трябва да се внесе до 29.01.2026 г. Самият търгът ще се проведе на 30 януари (петък) от 10.00 часа, на пл. "Централен" № 1, ет. 12.
Има определена цена и на тръжните документи , която възлиза на 255.65 €. След предварителна заявка може да се извърши оглед на обекта съвместно с представители на Община Пловдив до 28 януари до 14,00 ч.
