Дават на търг няколко помещения от сграда на централно място в Пловдив

© Четири стаи с обща площ 103 кв.м, разположени в южната част на втория етаж на сграда за спортни дейности на бул. “Източен" 10, са обявени за даване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване, информира Plovdiv24.bg



Началната тръжна цена e 52,66 € без ДДС на месец. Срокът на наемния договор – 5 години. Депозитът за участие в търга е 255.65 €, като той трябва да се внесе до 29.01.2026 г. Самият търгът ще се проведе на 30 януари (петък) от 10.00 часа, на пл. "Централен" № 1, ет. 12.



Има определена цена и на тръжните документи , която възлиза на 255.65 €. След предварителна заявка може да се извърши оглед на обекта съвместно с представители на Община Пловдив до 28 януари до 14,00 ч.