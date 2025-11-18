ИЗПРАТИ НОВИНА
Дани Каназирева: Завинаги ще си остане феноменът на Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:13
©
виж галерията
На 17 ноември в Дома на културата "Борис Христов“ беше открита впечатляваща фотоизложба, посветена на 20-годишния юбилей на емблематичния албум "Пловдив завинаги“ – епохален труд на изследователя и документалист Димитър Райчев. Албумът е издаден през 2005 г. и събира фотографии от периода 1878–2004 г., проследявайки архитектурното и историческото развитие на Пловдив от XIX и XX век до съвремието.

Поводът за провеждането на изложбата обаче е друг – 25-годишнината на "Холдинг КЦМ 2000“, уточни самият Димитър Райчев по време на откриването.

Сред официалните гости беше и бившата областна управителка на Пловдив Дани Каназирева, която изказа своите впечатления в социалните мрежи и даде висока оценка за труда на Мимо Райчев:

"За мен беше чест да присъствам на 20 години Пловдив Завинаги – юбилей на една мисия, въплътена във феноменалната работа на Мимо Райчев. Благодарение на него и на неговите безспирни усилия историята на нашия град е разказана чрез изключителни фотографии, събирани с десетилетия, и чрез факти, които малцина пловдивчани знаем, но които ни карат дълбоко да се гордеем.“

Каназирева припомни думите на президента Петър Стоянов, който определя Райчев като "феномен“ – човек, какъвто малко градове имат щастието да притежават.

"Мимо Райчев е не просто изследовател, летописец и документалист на Пловдив. Той е гласът, който събира разпилените истории на града; окото, което вижда онова, което другите подминават; сърцето, което усеща пулса на Пловдив във всеки камък, всяка улица, всяка забравена снимка.“

По думите ѝ, всяка книга, албум и изложба на Райчев са своеобразен мост между поколенията и покана да бъде преоткрита идентичността на Пловдив.

"Благодаря му за всички години, през които сме работили заедно за Пловдив – и като областен управител, и като общински съветник. Мимо Райчев е, и завинаги ще бъде, феноменът на Пловдив – пазителят на неговата памет и човекът, който превърна любовта към родния град в своя житейска мисия.“

Фотоизложбата "20 години албум Пловдив завинаги“ остава отворена за посетители в Дома на културата "Борис Христов“, където пловдивчани могат да видят редки и ценни кадри от миналото на града, събрани и съхранени благодарение на труда и отдадеността на Димитър Райчев.

 









