|Дани Каназирева: Завинаги ще си остане феноменът на Пловдив
Поводът за провеждането на изложбата обаче е друг – 25-годишнината на "Холдинг КЦМ 2000“, уточни самият Димитър Райчев по време на откриването.
Сред официалните гости беше и бившата областна управителка на Пловдив Дани Каназирева, която изказа своите впечатления в социалните мрежи и даде висока оценка за труда на Мимо Райчев:
"За мен беше чест да присъствам на 20 години Пловдив Завинаги – юбилей на една мисия, въплътена във феноменалната работа на Мимо Райчев. Благодарение на него и на неговите безспирни усилия историята на нашия град е разказана чрез изключителни фотографии, събирани с десетилетия, и чрез факти, които малцина пловдивчани знаем, но които ни карат дълбоко да се гордеем.“
Каназирева припомни думите на президента Петър Стоянов, който определя Райчев като "феномен“ – човек, какъвто малко градове имат щастието да притежават.
"Мимо Райчев е не просто изследовател, летописец и документалист на Пловдив. Той е гласът, който събира разпилените истории на града; окото, което вижда онова, което другите подминават; сърцето, което усеща пулса на Пловдив във всеки камък, всяка улица, всяка забравена снимка.“
По думите ѝ, всяка книга, албум и изложба на Райчев са своеобразен мост между поколенията и покана да бъде преоткрита идентичността на Пловдив.
"Благодаря му за всички години, през които сме работили заедно за Пловдив – и като областен управител, и като общински съветник. Мимо Райчев е, и завинаги ще бъде, феноменът на Пловдив – пазителят на неговата памет и човекът, който превърна любовта към родния град в своя житейска мисия.“
Фотоизложбата "20 години албум Пловдив завинаги“ остава отворена за посетители в Дома на културата "Борис Христов“, където пловдивчани могат да видят редки и ценни кадри от миналото на града, събрани и съхранени благодарение на труда и отдадеността на Димитър Райчев.
