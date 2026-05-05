Катедрата по акушерски грижи към Факултета по обществено здраве на Медицински университет Пловдив организира поредица от инициативи за отбелязване на значимостта на професията и нейната роля в съвременното общество. Повод за събитията бе Международният ден на акушерката – 5 май.
Студентите, заедно с преподавателя Дарина Русчукова, посетиха Детската клиника към УМБАЛ "Свети Георги“ зарадваха малките пациенти с лакомства и играчки, оцветяваха книжки с тях, подреждаха на пъзели.
Приветствие на тържествената част на събитието отправи доц. Милена Сандева - ръководител на Катедрата, която поздрави бъдещите акушерки: "Нашата професия е лъч светлина, откакто свят светува. Ние виждаме първия дъх и малко хора имат тази привилегия. Гордея се с Вас, поели по пътя на благородната мисия. Носете достойно името "акушерка“, дори и в най-трудните моменти!".
Доц. Сандева поздрави аудиторията и от името на ректора проф. д-р Ангел Учиков: "Вие сте пазители на най-красивото начало – първата глътка въздух, първия вик, първата среща на майката с нейното дете. Вие сте първите, които даряват надежда и подкрепа. Благодарим Ви за всеотдайността, професионализма и грижата“.
Поздравления за празника поднесе и деканът на ФОЗ проф. д-р Станислава Харизанова: "Ръцете на акушерките са първите, които посрещат новия живот. Нека любовта към професията ви води само напред“.
Викторина провери знанията и състезателния дух на студентите, разпределени в три отбора – "Окситоцинови бомби“, "Матка в хипертонус“ и "Бялата гвардия“. На първия етап те трябваше да отговорят на 40 въпроса, свързани с живота и делото на Райна Княгиня, считана за една от първите дипломирани акушерки в България, известна с участието си в Априлско въстание и знамето на въстаниците в Панагюрище, което ушива.
Вторият етап на викторината бе посветен на историческото развитие на акушерството и ключови фигури, допринесли за неговото утвърждаване. Сред тях значимо място заема Тота Венкова – първата българка, дипломиран лекар, както и Христина Ценкова, свързана с развитието на акушерската практика у нас.
Куизът демонстрира високото ниво на подготовка на студентите и тяхната ангажираност към избраната професия, утвърждавайки значението на акушерството като съществен компонент от здравната система, категорични бяха членовете на журито в състав гл. ас. Мариета Владимирова, ас. Златина Николова и Уляна Велева (студент трети курс). В ролята на водещ влезе преп. Адела Петрова, а квестор бе ст. преп. Теодора Момчилова. Първото място зае отбор "Матка в хипертонус“.
Събитието продължи с лекция на проф. д-р Благовест Пехливанов на тема "Постпартална хеморагия“. Всички присъстващи имаха възможност да дарят средства, които ще бъдат предоставени на Детска клиника към УМБАЛ "Св. Георги“.
